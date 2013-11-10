Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Наполи
Ювентус - Наполи: обзор матча 10 ноября 2013
Ювентус
10.11.2013, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 12 тур
3 : 0
Завершен
Наполи
2'
Ф. Льоренте
74'
А. Пирло
80'
П. Погба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Наполи
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Ф. Льоренте
88'
Замена
К. Маркизио
️️️️
А. Видаль
86'
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
К. Тевес
84'
Вторая желтая
А. Огбонна
83'
ГОЛ! 3:0!
П. Погба
Пас отдал
А. Видаль
80'
79'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Г. Инлер
ГОЛ! 2:0!
А. Пирло
74'
Желтая карточка
А. Видаль
72'
71'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Х. Кальехон
60'
Желтая карточка
М. Гамшик
Желтая карточка
А. Огбонна
57'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
51'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
К. Тевес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
8
Поль Погба
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
7
Пабло Армеро
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ОП
85
Валон Бехрами
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-1-3-2
1
Буффон
19
Бонуччи
21
Огбонна
15
Барцальи
22
Исла
21
Пирло
27
Асамоа
23
Видаль
8
Погба
12
Льоренте
32
Тевес
4-2-2-1-1
25
Рейна
11
Маджо
6
Фернандес
39
Альбиоль
7
Армеро
88
Инлер
85
Бехрами
7
Кальехон
17
Гамшик
10
Инсинье
9
Игуаин
32
Тевес
13
Пелузо
13
Пелузо
32
Тевес
23
Видаль
10
Маркизио
10
Маркизио
23
Видаль
12
Льоренте
27
Квальярелла
27
Квальярелла
12
Льоренте
7
Кальехон
10
Мертенс
10
Мертенс
7
Кальехон
88
Инлер
91
Сапата
91
Сапата
88
Инлер
Остались в запасе
Ювентус
Наполи
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
25
Бруно Увини
ЦЗ
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Ювентус - Наполи
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
Новости команд
Все
Ювентус
Наполи
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+