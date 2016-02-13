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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Наполи
Ювентус - Наполи: обзор матча 13 февраля 2016
Ювентус
13.02.2016, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Наполи
87'
С. Дзадза
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Наполи
90'
+3
Желтая карточка
Д. Мертенс
89'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Аллан
ГОЛ! 1:0!
С. Дзадза
Пас отдал
А. Сандро
87'
Замена
А. Сандро
️️️️
П. Дибала
86'
Желтая карточка
К. Маркизио
85'
77'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
Желтая карточка
П. Погба
67'
64'
Желтая карточка
Х. Кальехон
Замена
С. Дзадза
️️️️
А. Мората
58'
Замена
Д. Ругани
️️️️
Л. Бонуччи
52'
Травма
Л. Бонуччи
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Наполи
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
27
Эвра
19
Бонуччи
15
Барцальи
2
Лихтштайнер
28
Хедира
8
Погба
10
Маркизио
7
Куадрадо
21
Мората
21
Дибала
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
3
Кулибали
39
Альбиоль
13
Гулам
25
Аллан
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
9
Игуаин
7
Кальехон
21
Дибала
26
Сандро
26
Сандро
21
Дибала
19
Бонуччи
24
Ругани
24
Ругани
19
Бонуччи
21
Мората
11
Дзадза
11
Дзадза
21
Мората
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
25
Аллан
11
Габбиадини
11
Габбиадини
25
Аллан
Остались в запасе
Ювентус
Наполи
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
15
Натаниэль Чалоба
ОП
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Ювентус - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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