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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Наполи
Ювентус - Наполи: обзор матча 08 декабря 2023
Ювентус
08.12.2023, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 0
Завершен
Наполи
51'
Ф. Гатти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Наполи
Желтая карточка
М. Локателли
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
В. Осимхен
Замена
Д. Ругани
️️️️
А. Камбьясо
90'
+2
Замена
С. Айлинг
️️️️
У. МакКенни
90'
+2
87'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Х. Кварацхелия
86'
Желтая карточка
Л. Эстигард
86'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
С. Лоботка
Замена
А. Сандро
️️️️
Ф. Костич
83'
Замена
М. Кен
️️️️
Ф. Кьеза
83'
72'
Замена
Д. Распадори
️️️️
М. Политано
72'
Замена
А. Дзаноли
️️️️
Натан
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Влахович
70'
65'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
63'
Желтая карточка
Жуан
Желтая карточка
Бремер
58'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Гатти
Пас отдал
А. Камбьясо
51'
45'
+1
Желтая карточка
Х. Кварацхелия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
(К)
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
7
Жозеф Нонге
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Щесны
20
Камбьясо
4
Гатти
3
Бремер
13
Данило
5
Локателли
22
МакКенни
12
Рабьо
14
Кьеза
18
Костич
28
Влахович
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
4
Натан
15
Жуан
13
Ррахмани
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
21
Политано
7
Кварацхелия
45
Осимхен
18
Костич
26
Сандро
26
Сандро
18
Костич
20
Камбьясо
24
Ругани
24
Ругани
20
Камбьясо
22
МакКенни
16
Айлинг
16
Айлинг
22
МакКенни
14
Кьеза
9
Кен
9
Кен
14
Кьеза
28
Влахович
30
Милик
30
Милик
28
Влахович
4
Натан
59
Дзаноли
59
Дзаноли
4
Натан
68
Лоботка
2
Каюсте
2
Каюсте
68
Лоботка
20
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
20
Зелински
21
Политано
18
Распадори
18
Распадори
21
Политано
7
Кварацхелия
18
Симеоне
18
Симеоне
7
Кварацхелия
Остались в запасе
Ювентус
Наполи
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
7
Жозеф Нонге
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
7
Жозеф Нонге
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Ювентус - Наполи
2
4
Всего ударов по воротам
6
4
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
1
4
Нарушения
7
7
Офсайды
1
1
Количество передач
145
307
Сейвы
0
1
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.72
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Альянц Стадиум
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