Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Наполи
Ювентус - Наполи: обзор матча 21 сентября 2024
Ювентус
21.09.2024, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
3
Бремер
(К)
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
Наполи
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-2-1-1-2
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
15
Калюлю
3
Бремер
37
Савона
5
Локателли
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
31
Гонсалес
10
Йылдыз
28
Влахович
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
4
Буонджорно
13
Ррахмани
17
Оливера
99
Ангисса
8
Мактоминей
68
Лоботка
21
Политано
7
Кварацхелия
9
Лукаку
Остались в запасе
Ювентус
Наполи
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
7
Давид Нерес
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Остались в запасе
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
7
Давид Нерес
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Ювентус - Наполи
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
13
Офсайды
0
2
Количество передач
667
360
Сейвы
2
1
Точность передач %
93
86
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.31
0.27
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Альянц Стадиум
Новости команд
Все
Ювентус
Наполи
«Манчестер Сити» может избавиться от Доннаруммы
Вчера, 12:56
5
Серия А: шансы «Комо» и «Ювентуса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:09
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Наполи» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:54
«Ювентус» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Манчестер Сити» может избавиться от Доннаруммы
Вчера, 12:56
5
Серия А: шансы «Комо» и «Ювентуса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:09
«Ювентус» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Наполи» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:54
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+