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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Ювентус
Наполи - Ювентус: обзор матча 01 марта 2013
Наполи
01.03.2013, пятница, 23:45
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
41'
Г. Инлер
11'
Д. Кьеллини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Ювентус
90'
+1
Замена
С. Падоин
️️️️
К. Маркизио
86'
Замена
П. Погба
️️️️
М. Вучинич
Замена
П. Армеро
️️️️
Г. Инлер
85'
75'
Замена
А. Матри
️️️️
С. Джовинко
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Г. Пандев
68'
Желтая карточка
К. Суньига
67'
Желтая карточка
П. Каннаваро
54'
Желтая карточка
В. Бехрами
52'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
М. Бритос
46'
Желтая карточка
Э. Кавани
45'
44'
Желтая карточка
А. Видаль
ГОЛ! 1:1!
Г. Инлер
41'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кьеллини
Пас отдал
А. Пирло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Горан Пандев
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
23
Артуро Видаль
ОП
21
Андреа Пирло
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
32
Кристиан Чавес
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
3-5-1-1
16
Де Санктис
3
Бритос
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
18
Суньига
88
Инлер
17
Гамшик
85
Бехрами
11
Маджо
21
Пандев
10
Кавани
4-1-3-2
1
Буффон
19
Бонуччи
14
Кьеллини
13
Пелузо
15
Барцальи
23
Видаль
2
Лихтштайнер
21
Пирло
10
Маркизио
9
Вучинич
21
Джовинко
88
Инлер
7
Армеро
7
Армеро
88
Инлер
3
Бритос
21
Джемаили
21
Джемаили
3
Бритос
21
Пандев
10
Инсинье
10
Инсинье
21
Пандев
10
Маркизио
19
Падоин
19
Падоин
10
Маркизио
9
Вучинич
8
Погба
8
Погба
9
Вучинич
21
Джовинко
21
Матри
21
Матри
21
Джовинко
Остались в запасе
Наполи
Ювентус
32
Кристиан Чавес
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
32
Кристиан Чавес
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Наполи - Ювентус
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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