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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Наполи
Ювентус - Наполи: обзор матча 28 февраля 2017
Ювентус
28.02.2017, вторник, 22:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
3 : 1
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Наполи
47'
П. Дибала (П)
64'
Г. Игуаин
69'
П. Дибала (П)
36'
Х. Кальехон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Наполи
Замена
М. Пьяца
️️️️
П. Дибала
84'
83'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
М. Рог
Замена
А. Сандро
️️️️
К. Асамоа
73'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
П. Дибала
69'
68'
Желтая карточка
П. Рейна
68'
Желтая карточка
К. Маджо
ГОЛ! 2:1!
Г. Игуаин
64'
61'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
А. Милик
58'
Желтая карточка
М. Рог
57'
Замена
П. Зелински
️️️️
М. Гамшик
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Дибала
47'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Ш. Лихтштайнер
45'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
40'
38'
Желтая карточка
А. Милик
36'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальехон
Желтая карточка
К. Асамоа
26'
21'
Желтая карточка
А. Диавара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
33
Нето
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
98
Марко Миланезе
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-3-3
33
Нето
14
Кьеллини
15
Барцальи
19
Бонуччи
2
Лихтштайнер
27
Асамоа
15
Пьянич
28
Хедира
9
Игуаин
9
Манджукич
21
Дибала
3-1-3-1-2
25
Рейна
3
Кулибали
23
Стринич
39
Альбиоль
24
Диавара
11
Маджо
17
Гамшик
26
Рог
10
Инсинье
7
Кальехон
30
Милик
2
Лихтштайнер
7
Куадрадо
7
Куадрадо
2
Лихтштайнер
27
Асамоа
26
Сандро
26
Сандро
27
Асамоа
21
Дибала
7
Пьяца
7
Пьяца
21
Дибала
17
Гамшик
7
Зелински
7
Зелински
17
Гамшик
30
Милик
10
Мертенс
10
Мертенс
30
Милик
26
Рог
30
Паволетти
30
Паволетти
26
Рог
Остались в запасе
Ювентус
Наполи
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
98
Марко Миланезе
ЦЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
Остались в запасе
98
Марко Миланезе
ЦЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Ювентус - Наполи
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"Евроспорт 1"
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