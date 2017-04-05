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Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Ювентус
Наполи - Ювентус: обзор матча 05 апреля 2017
Наполи
05.04.2017, среда, 21:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
3 : 2
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Ювентус
53'
М. Гамшик
61'
Д. Мертенс
67'
Л. Инсинье
32'
Г. Игуаин
59'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Наполи - Ювентус
88'
Желтая карточка
Д. Алвес
86'
Замена
М. Лемина
️️️️
С. Стураро
85'
Желтая карточка
М. Пьянич
Замена
Аллан
️️️️
П. Зелински
82'
Желтая карточка
Ф. Гулам
80'
Желтая карточка
Н. Максимович
76'
76'
Замена
А. Барцальи
️️️️
П. Дибала
Замена
Л. Паволетти
️️️️
М. Гамшик
75'
70'
Замена
М. Пьянич
️️️️
Т. Ринкон
ГОЛ! 3:2!
Л. Инсинье
67'
Желтая карточка
А. Диавара
65'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
А. Милик
61'
ГОЛ! 2:2!
Д. Мертенс
61'
59'
ГОЛ! 1:2!
Г. Игуаин
ГОЛ! 1:1!
М. Гамшик
53'
32'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
30'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Желтая карточка
Х. Кальехон
30'
Желтая карточка
К. Кулибали
28'
25'
Желтая карточка
Т. Ринкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Ювентус
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
25
Аллан
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
4-1-2-1-2
25
Рейна
13
Гулам
21
Кирикеш
3
Кулибали
4
Хюсай
24
Диавара
17
Гамшик
7
Зелински
10
Инсинье
30
Милик
7
Кальехон
3-4-2
33
Нето
10
Алвес
19
Бонуччи
26
Сандро
7
Куадрадо
8
Ринкон
28
Хедира
27
Стураро
21
Дибала
9
Игуаин
7
Зелински
25
Аллан
25
Аллан
7
Зелински
17
Гамшик
30
Паволетти
30
Паволетти
17
Гамшик
30
Милик
10
Мертенс
10
Мертенс
30
Милик
21
Дибала
15
Барцальи
15
Барцальи
21
Дибала
27
Стураро
99
Лемина
99
Лемина
27
Стураро
8
Ринкон
15
Пьянич
15
Пьянич
8
Ринкон
Остались в запасе
Наполи
Ювентус
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
25
Эмиль Аудеро
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Наполи - Ювентус
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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