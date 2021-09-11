Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Ювентус
Наполи - Ювентус: обзор матча 11 сентября 2021
Наполи
11.09.2021, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 1
Завершен
Ювентус
57'
М. Политано
85'
К. Кулибали
10'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Ювентус
Замена
К. Малку
️️️️
М. Руй
90'
Замена
А. Петанья
️️️️
В. Осимхен
90'
Желтая карточка
И. Лосано
88'
ГОЛ! 2:1!
К. Кулибали
85'
82'
Замена
М. Кен
️️️️
А. Мората
Замена
П. Зелински
️️️️
Л. Инсинье
73'
72'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
У. МакКенни
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
72'
ГОЛ! 1:1!
М. Политано
57'
57'
Замена
М. де Лигт
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
А. Унас
️️️️
Э. Эльмас
46'
45'
Желтая карточка
М. Локателли
Желтая карточка
Э. Эльмас
31'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
15
Жуан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
20
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-2-3-1
1
Оспина
6
Мариу Руй
44
Манолас
3
Кулибали
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
8
Руис
10
Инсинье
99
Эльмас
21
Политано
45
Осимхен
3-1-3-2-1
13
Щесны
22
Де Шильо
14
Кьеллини
19
Бонуччи
5
Локателли
22
МакКенни
12
Рабьо
3
Пеллегрини
21
Кулушевски
10
Бернардески
21
Мората
6
Мариу Руй
24
Малку
24
Малку
6
Мариу Руй
10
Инсинье
20
Зелински
20
Зелински
10
Инсинье
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
99
Эльмас
96
Унас
96
Унас
99
Эльмас
45
Осимхен
37
Петанья
37
Петанья
45
Осимхен
3
Пеллегрини
4
де Лигт
4
де Лигт
3
Пеллегрини
22
МакКенни
21
Рэмзи
21
Рэмзи
22
МакКенни
21
Мората
9
Кен
9
Кен
21
Мората
Остались в запасе
Наполи
Ювентус
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
15
Жуан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
15
Жуан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Наполи - Ювентус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Новости команд
Все
Наполи
Ювентус
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
10:46
Мареска объяснил ничью «Сити» с «Наполи»
09:02
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Мареска объяснил ничью «Сити» с «Наполи»
09:02
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
10:46
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+