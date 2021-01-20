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Расписание матчей
Суперкубок Италии
Ювентус - Наполи
Ювентус - Наполи: обзор матча 20 января 2021
Ювентус
20.01.2021, среда, 23:00
Суперкубок Италии, Финал
2 : 0
Завершен
Наполи
64'
К. Роналду
90+6'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Наполи
ГОЛ! 2:0!
А. Мората
90'
+6
89'
Желтая карточка
П. Зелински
85'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
М. Руй
84'
Замена
М. Политано
️️️️
Д. Демме
Замена
А. Мората
️️️️
Д. Кулушевски
84'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Р. Бентанкур
84'
80'
Пенальти не реализован!
Л. Инсинье
Желтая карточка
К. Роналду
74'
72'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
А. Петанья
67'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Т. Бакайоко
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
64'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Ф. Кьеза
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
21
Деян Кулушевски
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
6
Артур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
44
Николо Фаджоли
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
3-5-1-1
13
Щесны
14
Кьеллини
19
Бонуччи
13
Данило
21
Кулушевски
29
МакКенни
30
Бентанкур
6
Артур
7
Куадрадо
14
Кьеза
7
Роналду
4-1-2-1-2
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
44
Манолас
3
Кулибали
6
Мариу Руй
8
Бакайоко
7
Зелински
6
Демме
10
Инсинье
11
Лосано
37
Петанья
30
Бентанкур
12
Рабьо
12
Рабьо
30
Бентанкур
14
Кьеза
10
Бернардески
10
Бернардески
14
Кьеза
21
Кулушевски
21
Мората
21
Мората
21
Кулушевски
8
Бакайоко
99
Эльмас
99
Эльмас
8
Бакайоко
6
Демме
21
Политано
21
Политано
6
Демме
6
Мариу Руй
12
Льоренте
12
Льоренте
6
Мариу Руй
37
Петанья
10
Мертенс
10
Мертенс
37
Петанья
Остались в запасе
Ювентус
Наполи
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
44
Николо Фаджоли
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
58
Антонио Киоффи
ЦФ
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
44
Николо Фаджоли
ЦП
Остались в запасе
58
Антонио Киоффи
ЦФ
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Ювентус - Наполи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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