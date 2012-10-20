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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Наполи
Ювентус - Наполи: обзор матча 20 октября 2012
Ювентус
20.10.2012, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 0
Завершен
Наполи
80'
М. Касерес
82'
П. Погба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Наполи
90'
Желтая карточка
Г. Инлер
87'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
В. Бехрами
85'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
А. Гамберини
ГОЛ! 2:0!
П. Погба
82'
Желтая карточка
М. Касерес
81'
ГОЛ! 1:0!
М. Касерес
Пас отдал
А. Пирло
80'
Замена
М. Касерес
️️️️
К. Асамоа
78'
Замена
П. Погба
️️️️
А. Видаль
75'
Желтая карточка
А. Барцальи
73'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
64'
64'
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Замена
А. Матри
️️️️
Ф. Квальярелла
60'
Желтая карточка
А. Видаль
30'
11'
Желтая карточка
Э. Кавани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
(К)
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
85
Валон Бехрами
ОП
88
Гекхан Инлер
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Горан Пандев
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Ювентус
31
Лаурентиу Бранеску
ВР
34
Рубиньо
ВР
2
Лусио
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
3-5-2
30
Сторари
15
Барцальи
19
Бонуччи
14
Кьеллини
27
Асамоа
10
Маркизио
21
Пирло
23
Видаль
2
Лихтштайнер
21
Джовинко
27
Квальярелла
3-2-3-1-1
16
Де Санктис
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
5
Гамберини
85
Бехрами
88
Инлер
11
Маджо
17
Гамшик
18
Суньига
21
Пандев
10
Кавани
27
Асамоа
4
Касерес
4
Касерес
27
Асамоа
23
Видаль
8
Погба
8
Погба
23
Видаль
27
Квальярелла
21
Матри
21
Матри
27
Квальярелла
85
Бехрами
21
Джемаили
21
Джемаили
85
Бехрами
5
Гамберини
10
Инсинье
10
Инсинье
5
Гамберини
Остались в запасе
Ювентус
Наполи
31
Лаурентиу Бранеску
ВР
34
Рубиньо
ВР
2
Лусио
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
31
Лаурентиу Бранеску
ВР
34
Рубиньо
ВР
2
Лусио
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Ювентус - Наполи
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ Плюс Футбол" 19:55 (прямая)
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