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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Наполи
Ювентус - Наполи: обзор матча 20 мая 2012
Ювентус
20.05.2012, воскресенье, 23:00
Италия. Кубок, Финал
0 : 2
Завершен
Наполи
63'
Э. Кавани (П)
83'
М. Гамшик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Наполи
+3
Замена
М. Бритос
️️️️
Э. Кавани
Красная карточка
Ф. Квальярелла
Замена
А. Доссена
️️️️
М. Гамшик
ГОЛ! 0:2!
М. Гамшик
Пас отдал
Г. Пандев
Желтая карточка
М. Де Санктис
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
М. Боррьелло
Замена
Г. Пандев
️️️️
Э. Лавесси
Замена
С. Пепе
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Замена
М. Вучинич
️️️️
А. Дель Пьеро
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Кавани
Желтая карточка
М. Боррьелло
Желтая карточка
М. Сторари
Желтая карточка
П. Каннаваро
Желтая карточка
Б. Джемаили
Желтая карточка
К. Маркизио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
21
Горан Пандев
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
3-5-2
30
Сторари
15
Барцальи
19
Бонуччи
4
Касерес
18
Эстигаррибия
23
Видаль
10
Маркизио
21
Пирло
2
Лихтштайнер
10
Дель Пьеро
22
Боррьелло
3-5-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
6
Ароника
11
Маджо
17
Гамшик
21
Джемаили
88
Инлер
18
Суньига
10
Кавани
22
Лавесси
2
Лихтштайнер
3
Пепе
3
Пепе
2
Лихтштайнер
10
Дель Пьеро
9
Вучинич
9
Вучинич
10
Дель Пьеро
22
Боррьелло
27
Квальярелла
27
Квальярелла
22
Боррьелло
10
Кавани
3
Бритос
3
Бритос
10
Кавани
17
Гамшик
3
Доссена
3
Доссена
17
Гамшик
22
Лавесси
21
Пандев
21
Пандев
22
Лавесси
Остались в запасе
Ювентус
Наполи
13
Александр Маннингер
ВР
19
Симоне Падоин
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
19
Симоне Падоин
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Ювентус - Наполи
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Олимпико
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