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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Наполи
Ювентус - Наполи: обзор матча 23 апреля 2023
Ювентус
23.04.2023, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
90+3'
Д. Распадори
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Наполи
90'
+7
Желтая карточка
Ф. Ангисса
90'
+5
Замена
А. Ррахмани
️️️️
С. Лоботка
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Д. Распадори
Пас отдал
Э. Эльмас
Замена
Д. Влахович
️️️️
А. Милик
90'
Желтая карточка
А. Ди Мария
89'
86'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Х. Кварацхелия
Желтая карточка
Н. Фаджоли
85'
68'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
И. Лосано
68'
Замена
П. Зелински
️️️️
Т. Н'Домбеле
Замена
Н. Фаджоли
️️️️
М. Соуле
66'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Ф. Костич
60'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Ф. Миретти
60'
Желтая карточка
А. Рабьо
40'
Желтая карточка
М. Локателли
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
18
Матиас Соуле
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Поль Погба
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
20
Петр Зелински
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Щесны
4
Гатти
24
Ругани
13
Данило
5
Локателли
21
Миретти
12
Рабьо
7
Куадрадо
18
Костич
18
Соуле
30
Милик
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
3
Мин-Джэ
15
Жуан
17
Оливера
99
Ангисса
68
Лоботка
22
Н'Домбеле
11
Лосано
7
Кварацхелия
45
Осимхен
18
Костич
14
Кьеза
14
Кьеза
18
Костич
18
Соуле
29
Фаджоли
29
Фаджоли
18
Соуле
21
Миретти
11
Ди Мария
11
Ди Мария
21
Миретти
30
Милик
28
Влахович
28
Влахович
30
Милик
68
Лоботка
13
Ррахмани
13
Ррахмани
68
Лоботка
22
Н'Домбеле
20
Зелински
20
Зелински
22
Н'Домбеле
11
Лосано
99
Эльмас
99
Эльмас
11
Лосано
7
Кварацхелия
18
Распадори
18
Распадори
7
Кварацхелия
Остались в запасе
Ювентус
Наполи
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Поль Погба
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
12
Давиде Марфелла
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Поль Погба
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Ювентус - Наполи
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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