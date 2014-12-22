Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Суперкубок Италии
Ювентус - Наполи
Ювентус - Наполи: обзор матча 22 декабря 2014
Ювентус
22.12.2014, понедельник, 20:30
Суперкубок Италии
2 : 2
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Наполи
5'
К. Тевес
107'
К. Тевес
67'
Г. Игуаин
117'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Наполи
Пенальти не реализован!
С. Падоин
ГОЛ!
К. Кулибали
5:6
Пенальти не реализован!
Р. Перейра
Пенальти не реализован!
Х. Кальехон
Пенальти не реализован!
Д. Кьеллини
Пенальти не реализован!
Д. Мертенс
ГОЛ!
Л. Бонуччи
5:5
ГОЛ!
В. Гаргано
4:5
ГОЛ!
А. Мората
4:4
ГОЛ!
Г. Игуаин
3:4
ГОЛ!
К. Маркизио
3:3
ГОЛ!
Г. Инлер
2:3
ГОЛ!
П. Погба
2:2
ГОЛ!
Р. Альбиоль
1:2
ГОЛ!
А. Видаль
1:1
ГОЛ!
Ф. Гулам
0:1
Пенальти не реализован!
К. Тевес
Пенальти не реализован!
Жоржиньо
117'
ГОЛ! 2:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
Д. Мертенс
ГОЛ! 2:1!
К. Тевес
Пас отдал
П. Погба
107'
Замена
А. Мората
️️️️
Ф. Льоренте
106'
105'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Д. Де Гузман
104'
Желтая карточка
Ф. Гулам
91'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Д. Лопес
82'
Желтая карточка
Д. Мертенс
Замена
С. Падоин
️️️️
Ш. Лихтштайнер
78'
78'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
М. Гамшик
74'
Желтая карточка
Х. Кальехон
67'
ГОЛ! 1:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Д. Де Гузман
Замена
Р. Перейра
️️️️
А. Пирло
66'
45'
+1
Желтая карточка
Г. Игуаин
ГОЛ! 1:0!
К. Тевес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
21
Андреа Пирло
ОП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ОП
5
Давид Лопес
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Энрике
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-1-3-2
1
Буффон
27
Эвра
19
Бонуччи
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
21
Пирло
8
Погба
10
Маркизио
23
Видаль
12
Льоренте
32
Тевес
4-2-3-1
1
Кабрал
11
Маджо
39
Альбиоль
3
Кулибали
13
Гулам
5
Гаргано
5
Лопес
7
Кальехон
17
Гамшик
18
Де Гузман
9
Игуаин
2
Лихтштайнер
19
Падоин
19
Падоин
2
Лихтштайнер
21
Пирло
37
Перейра
37
Перейра
21
Пирло
12
Льоренте
21
Мората
21
Мората
12
Льоренте
5
Лопес
88
Инлер
88
Инлер
5
Лопес
18
Де Гузман
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
18
Де Гузман
17
Гамшик
10
Мертенс
10
Мертенс
17
Гамшик
Остались в запасе
Ювентус
Наполи
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Энрике
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Энрике
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Ювентус - Наполи
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Ясим Бин Хамад
Новости команд
Все
Ювентус
Наполи
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
Вчера, 21:48
1
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
Вчера, 21:48
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+