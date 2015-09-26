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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Ювентус
Наполи - Ювентус: обзор матча 26 сентября 2015
Наполи
26.09.2015, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Ювентус
25'
Л. Инсинье
61'
Г. Игуаин
62'
М. Лемина
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Ювентус
90'
+3
Желтая карточка
А. Мората
87'
Замена
А. Сандро
️️️️
С. Падоин
86'
Желтая карточка
С. Падоин
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Г. Игуаин
83'
Замена
Д. Лопес
️️️️
М. Гамшик
79'
69'
Замена
А. Мората
️️️️
П. Дибала
63'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Эрнанес
62'
ГОЛ! 2:1!
М. Лемина
Пас отдал
П. Дибала
ГОЛ! 2:0!
Г. Игуаин
61'
Желтая карточка
Х. Кальехон
54'
51'
Желтая карточка
П. Эвра
49'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Желтая карточка
Ф. Гулам
48'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
38'
Травма
Л. Инсинье
37'
ГОЛ! 1:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
Г. Игуаин
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ОП
25
Аллан
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Поль Погба
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Ювентус
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-1-2-1
25
Рейна
13
Гулам
3
Кулибали
39
Альбиоль
4
Хюсай
21
Жоржиньо
25
Аллан
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
4-1-2-1-2
1
Буффон
19
Падоин
19
Бонуччи
14
Кьеллини
27
Эвра
99
Лемина
8
Погба
10
Эрнанес
37
Перейра
11
Дзадза
21
Дибала
17
Гамшик
5
Лопес
5
Лопес
17
Гамшик
9
Игуаин
11
Габбиадини
11
Габбиадини
9
Игуаин
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
10
Эрнанес
7
Куадрадо
7
Куадрадо
10
Эрнанес
19
Падоин
26
Сандро
26
Сандро
19
Падоин
21
Дибала
21
Мората
21
Мората
21
Дибала
Остались в запасе
Наполи
Ювентус
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Наполи - Ювентус
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2, Россия 2
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