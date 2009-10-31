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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Наполи
Ювентус - Наполи: обзор матча 31 октября 2009
Ювентус
31.10.2009, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 3
Завершен
Наполи
36'
Д. Трезеге
54'
С. Джовинко
59'
М. Гамшик
65'
Х. Датоло
82'
М. Гамшик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Наполи
Замена
М. Пациенца
️️️️
Э. Лавесси
Замена
П. Де Челье
️️️️
С. Джовинко
ГОЛ! 2:3!
М. Гамшик
Замена
️️️️
К. Поульсен
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Х. Денис
ГОЛ! 2:2!
Х. Датоло
ГОЛ! 2:1!
М. Гамшик
Пас отдал
Х. Датоло
Замена
Х. Датоло
️️️️
У. Кампаньяро
Желтая карточка
У. Кампаньяро
ГОЛ! 2:0!
С. Джовинко
Желтая карточка
М. Контини
ГОЛ! 1:0!
Д. Трезеге
Пас отдал
Диего
Замена
Тиагу
️️️️
М. Каморанези
Травма
М. Каморанези
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
29
Кристиан Поульсен
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
45
Мауро Каморанези
ЦП
7
Давид Трезеге
ЦФ
10
Диего
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
15
Маттео Контини
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ПЗ
6
Сальваторе Ароника
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-1-2-3
1
Буффон
6
Гроссо
14
Кьеллини
0
Каннаваро
26
Грыгера
30
Мело
29
Поульсен
45
Каморанези
21
Джовинко
10
Диего
7
Трезеге
3-5-1-1
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
28
Каннаваро
15
Контини
11
Маджо
17
Гамшик
5
Гаргано
8
Чигарини
6
Ароника
22
Лавесси
19
Денис
21
Джовинко
29
Де Челье
29
Де Челье
21
Джовинко
45
Каморанези
5
Тиагу
5
Тиагу
45
Каморанези
14
Кампаньяро
23
Датоло
23
Датоло
14
Кампаньяро
22
Лавесси
24
Пациенца
24
Пациенца
22
Лавесси
19
Денис
27
Квальярелла
27
Квальярелла
19
Денис
Остались в запасе
Ювентус
Наполи
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Ювентус - Наполи
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 19:55 (прямая); "Спорт" 21:40 (в записи)
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