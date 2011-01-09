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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Ювентус
Наполи - Ювентус: обзор матча 09 января 2011
Наполи
09.01.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
3 : 0
Завершен
Ювентус
17'
Э. Кавани
26'
Э. Кавани
54'
Э. Кавани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Ювентус
Замена
Х. Соса
️️️️
Э. Кавани
Замена
Х. Йебда
️️️️
М. Гамшик
Замена
С. Ароника
️️️️
А. Доссена
Замена
М. Мотта
️️️️
С. Пепе
Желтая карточка
С. Пепе
Желтая карточка
К. Маджо
Желтая карточка
М. Гамшик
ГОЛ! 3:0!
Э. Кавани
Пас отдал
М. Гамшик
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
Амаури
Замена
Ф. Гроссо
️️️️
А. Траоре
Желтая карточка
А. Доссена
Желтая карточка
А. Траоре
ГОЛ! 2:0!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Доссена
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
К. Маджо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Андреа Доссена
ЛАЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПАЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
(К)
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
17
Милош Красич
ПП
11
Амаури
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
8
Хассан Йебда
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
2
Грава
28
Каннаваро
3
Доссена
11
Маджо
17
Гамшик
24
Пациенца
5
Гаргано
22
Лавесси
10
Кавани
4-4-2
30
Сторари
26
Грыгера
14
Кьеллини
19
Бонуччи
2
Траоре
17
Красич
20
Аквилани
10
Маркизио
3
Пепе
18
Тони
11
Амаури
3
Доссена
6
Ароника
6
Ароника
3
Доссена
17
Гамшик
8
Йебда
8
Йебда
17
Гамшик
10
Кавани
7
Соса
7
Соса
10
Кавани
2
Траоре
6
Гроссо
6
Гроссо
2
Траоре
3
Пепе
16
Мотта
16
Мотта
3
Пепе
11
Амаури
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
11
Амаури
Остались в запасе
Наполи
Ювентус
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
12
Николао Думитру
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Наполи - Ювентус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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