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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Наполи
Ювентус - Наполи: обзор матча 28 февраля 2009
Ювентус
28.02.2009, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 0
Завершен
Наполи
44'
К. Маркизио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Наполи
Желтая карточка
Д. Кьеллини
+3
Замена
С. Ароника
️️️️
Л. Витале
Замена
А. Руссотто
️️️️
М. Пациенца
Замена
️️️️
Н. Легротталье
Травма
Н. Легротталье
Замена
Амаури
️️️️
А. Дель Пьеро
Замена
️️️️
С. Джовинко
Замена
Х. Датоло
️️️️
Ф. Монтервино
ГОЛ! 1:0!
К. Маркизио
Желтая карточка
Н. Легротталье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Наполи
1
Николас Гастон Наварро
ВР
15
Маттео Контини
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
4
Франческо Монтервино
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
11
Павел Недвед
ЛП
5
Тиагу
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
11
Амаури
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Наполи
70
Лука Буччи
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
54
Мариано Больячино
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Андреа Руссотто
ЦФ
4-3-3
1
Буффон
3
Молинаро
14
Кьеллини
6
Легротталье
26
Грыгера
10
Маркизио
29
Поульсен
32
Маркьонни
10
Дель Пьеро
7
Трезеге
21
Джовинко
3-5-2
1
Наварро
27
Сантакроче
28
Каннаваро
15
Контини
4
Монтервино
17
Гамшик
24
Пациенца
26
Блази
3
Витале
19
Денис
22
Лавесси
10
Дель Пьеро
11
Амаури
11
Амаури
10
Дель Пьеро
24
Пациенца
11
Руссотто
11
Руссотто
24
Пациенца
3
Витале
6
Ароника
6
Ароника
3
Витале
4
Монтервино
23
Датоло
23
Датоло
4
Монтервино
Остались в запасе
Ювентус
Наполи
13
Александр Маннингер
ВР
11
Павел Недвед
ЛП
5
Тиагу
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
70
Лука Буччи
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
54
Мариано Больячино
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
11
Павел Недвед
ЛП
5
Тиагу
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Остались в запасе
70
Лука Буччи
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
54
Мариано Больячино
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Ювентус - Наполи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Айрольди
(Молфетта)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:25 (прямая)
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