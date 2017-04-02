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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Ювентус
Наполи - Ювентус: обзор матча 02 апреля 2017
Наполи
02.04.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
60'
М. Гамшик
7'
С. Хедира
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Ювентус
87'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
М. Пьянич
80'
Замена
П. Дибала
️️️️
К. Маркизио
Замена
Ф. Гулам
️️️️
И. Стринич
79'
Замена
М. Рог
️️️️
М. Гамшик
76'
Замена
П. Зелински
️️️️
Аллан
69'
61'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
М. Лемина
ГОЛ! 1:1!
М. Гамшик
60'
Желтая карточка
Л. Инсинье
37'
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Хедира
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-3-1-2
1
Кабрал
3
Кулибали
39
Альбиоль
23
Стринич
4
Хюсай
21
Жоржиньо
17
Гамшик
25
Аллан
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
3-1-4-2
1
Буффон
2
Лихтштайнер
19
Бонуччи
14
Кьеллини
99
Лемина
10
Маркизио
28
Хедира
15
Пьянич
27
Асамоа
9
Игуаин
9
Манджукич
23
Стринич
13
Гулам
13
Гулам
23
Стринич
17
Гамшик
26
Рог
26
Рог
17
Гамшик
25
Аллан
7
Зелински
7
Зелински
25
Аллан
99
Лемина
7
Куадрадо
7
Куадрадо
99
Лемина
15
Пьянич
8
Ринкон
8
Ринкон
15
Пьянич
10
Маркизио
21
Дибала
21
Дибала
10
Маркизио
Остались в запасе
Наполи
Ювентус
55
Луиджи Сепе
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Наполи - Ювентус
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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