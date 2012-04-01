Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Наполи
Ювентус - Наполи: обзор матча 01 апреля 2012
Ювентус
01.04.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
3 : 0
Завершен
Наполи
53'
Л. Бонуччи
75'
А. Видаль
83'
Ф. Квальярелла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Наполи
Красная карточка
К. Суньига
ГОЛ! 3:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
А. Дель Пьеро
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
М. Вучинич
ГОЛ! 2:0!
А. Видаль
Пас отдал
К. Маркизио
Желтая карточка
К. Маркизио
Замена
Б. Джемаили
️️️️
М. Гамшик
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
М. Боррьелло
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
М. Касерес
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
В. Гаргано
Замена
Г. Пандев
️️️️
Г. Инлер
ГОЛ! 1:0!
Л. Бонуччи
Пас отдал
М. Вучинич
Желтая карточка
П. Де Челье
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Замена
А. Доссена
️️️️
К. Маджо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛАЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
3-2-3-2
1
Буффон
19
Бонуччи
14
Кьеллини
15
Барцальи
29
Де Челье
2
Лихтштайнер
23
Видаль
10
Маркизио
21
Пирло
9
Вучинич
22
Боррьелло
3-5-2
16
Де Санктис
6
Ароника
14
Кампаньяро
28
Каннаваро
11
Маджо
17
Гамшик
88
Инлер
5
Гаргано
18
Суньига
22
Лавесси
10
Кавани
2
Лихтштайнер
4
Касерес
4
Касерес
2
Лихтштайнер
9
Вучинич
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
9
Вучинич
22
Боррьелло
27
Квальярелла
27
Квальярелла
22
Боррьелло
11
Маджо
3
Доссена
3
Доссена
11
Маджо
17
Гамшик
21
Джемаили
21
Джемаили
17
Гамшик
88
Инлер
21
Пандев
21
Пандев
88
Инлер
Остались в запасе
Ювентус
Наполи
30
Марко Сторари
ВР
3
Симоне Пепе
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
3
Симоне Пепе
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Ювентус - Наполи
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Альянц Стадиум
Новости команд
Все
Ювентус
Наполи
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
Вчера, 16:36
1
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
Вчера, 16:18
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
Вчера, 15:21
3
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
Вчера, 16:36
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
Вчера, 16:18
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
Вчера, 15:21
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+