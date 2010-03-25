Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Ювентус
Наполи - Ювентус: обзор матча 25 марта 2010
Наполи
25.03.2010, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
3 : 1
Завершен
Ювентус
51'
М. Гамшик
72'
Ф. Квальярелла
88'
Э. Лавесси
8'
Д. Кьеллини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Ювентус
Замена
Х. Денис
️️️️
Э. Лавесси
+2
Замена
Л. Ринаудо
️️️️
К. Суньига
+1
Желтая карточка
Э. Лавесси
ГОЛ! 3:1!
Э. Лавесси
Пас отдал
У. Кампаньяро
Замена
Л. Чигарини
️️️️
М. Гамшик
ГОЛ! 2:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
М. Гамшик
Замена
З. Грыгера
️️️️
А. Дель Пьеро
Замена
Диего
️️️️
М. Каморанези
ГОЛ! 1:1!
М. Гамшик
Пас отдал
Ф. Квальярелла
Пенальти не реализован!
М. Гамшик
Желтая карточка
Д. Зебина
Желтая карточка
М. Каморанези
19'
Желтая карточка
А. Дель Пьеро
Желтая карточка
Д. Грава
12'
Замена
А. Кандрева
️️️️
К. Поульсен
ГОЛ! 0:1!
Д. Кьеллини
Пас отдал
А. Дель Пьеро
Травма
К. Поульсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
2
Джанлука Грава
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
(К)
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
10
Диего
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
3-5-1-1
16
Де Санктис
2
Грава
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
18
Суньига
5
Гаргано
17
Гамшик
24
Пациенца
11
Маджо
22
Лавесси
27
Квальярелла
4-1-3-2
13
Маннингер
11
Зебина
14
Кьеллини
0
Каннаваро
6
Гроссо
30
Мело
45
Каморанези
29
Поульсен
10
Маркизио
11
Амаури
10
Дель Пьеро
18
Суньига
33
Ринаудо
33
Ринаудо
18
Суньига
17
Гамшик
8
Чигарини
8
Чигарини
17
Гамшик
22
Лавесси
19
Денис
19
Денис
22
Лавесси
10
Дель Пьеро
26
Грыгера
26
Грыгера
10
Дель Пьеро
45
Каморанези
10
Диего
10
Диего
45
Каморанези
29
Поульсен
87
Кандрева
87
Кандрева
29
Поульсен
Остались в запасе
Наполи
Ювентус
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
23
Карло Пинсольо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
7
Давид Трезеге
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Остались в запасе
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
7
Давид Трезеге
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Статистика матча Наполи - Ювентус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Наполи
Ювентус
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Ювентус» победил «Наполи» – 2:0
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+