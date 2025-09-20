Введите ваш ник на сайте
«Арсенал» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.87

20 сентября 2025 9:35
Арсенал - Манчестер Сити
21 сент. 2025, воскресенье 18:30 | Англия. Премьер-лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
21 сентября на «Эмирейтс» в Лондоне состоится главный матч 5-го тура Английской Премьер-лиги: «Арсенал» примет «Манчестер Сити». Это противостояние, которое может оказать влияние на распределение сил в верхней части таблицы.

«Арсенал»

«Арсенал» показывает уверенный старт сезона. После 4 туров команда идeт второй в таблице с 9 очками и лучшей разницей мячей в турнире (+8). Лондонцы имеют самую результативную атаку в АПЛ – 9 забитых мячей. В последних пяти играх «канониры» отличились 11 раз и пропустили всего один гол.

Особенно выделяется стабильность обороны: всего 0,20 пропущенного мяча в среднем за матч в последних встречах. В атаке лидером выступает Виктор Дьокереш, забивший трижды в пяти матчах. Команда регулярно играет первым номером, что делает еe опасной в домашних условиях.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» начал сезон менее уверенно и после 4 туров занимает лишь 8-е место с 6 очками. Тем не менее «Сити» остаeтся одной из самых результативных команд лиги, забив 10 голов в пяти последних встречах. Эрлинг Холанд продолжает вести команду вперeд, имея 9 мячей в 9 матчах.

В последних играх «горожане» восстановили баланс, победив «Манчестер Юнайтед» (3:0) и «Наполи» в Лиге чемпионов (2:0). При этом в среднем команда пропускает 0,8 гола за матч, а забивает 2,0. Это подтверждает, что, несмотря на колебания в начале, «Сити» сохраняет высокий уровень.

Факты о командах

«Арсенал»

  • Идeт вторым в таблице Премьер-лиги.
  • В последних 5 матчах забил 11 голов и пропустил 1.
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей АПЛ.

«Манчестер Сити»

  • Занимает 8-е место в таблице АПЛ после 4 туров.
  • В последних 5 матчах забил 10 голов и пропустил 4.
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных встреч.

Личные встречи
28% (13)
23% (11)
49% (23)
53
Забитых мячей
79
1.13
В среднем за матч
1.68
5:1
Крупнейшая победа
6:3
Самый результативный матч:  6:3
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
5 : 1
02.02.2025
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Манчестер Сити
2 : 2
22.09.2024
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Манчестер Сити
0 : 0
31.03.2024
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
1 : 0
08.10.2023
Манчестер Сити
Суперкубок Англии,
Арсенал
0 : 0
06.08.2023
Манчестер Сити
Суперкубок Англии, Финал
Манчестер Сити
1 : 1
06.08.2023
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Манчестер Сити
4 : 1
26.04.2023
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
1 : 3
15.02.2023
Манчестер Сити
Англия. Кубок, 1/16 финала
Манчестер Сити
1 : 0
27.01.2023
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
1 : 2
01.01.2022
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Манчестер Сити
5 : 0
28.08.2021
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
0 : 1
21.02.2021
Манчестер Сити
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Арсенал
1 : 4
22.12.2020
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Манчестер Сити
1 : 0
17.10.2020
Арсенал
Англия. Кубок, 1/2 финала
Арсенал
2 : 0
18.07.2020
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Манчестер Сити
3 : 0
17.06.2020
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
0 : 3
15.12.2019
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Сити
3 : 1
03.02.2019
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
0 : 2
12.08.2018
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
0 : 3
01.03.2018
Манчестер Сити
Англия. Кубок Лиги, Финал
Манчестер Сити
3 : 0
25.02.2018
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
3 : 1
05.11.2017
Арсенал
Англия. Кубок, 1/2 финала
Арсенал
2 : 1
23.04.2017
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
2 : 2
02.04.2017
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Сити
2 : 1
18.12.2016
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Сити
2 : 2
08.05.2016
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
2 : 1
21.12.2015
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Манчестер Сити
0 : 2
18.01.2015
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Арсенал
2 : 2
13.09.2014
Манчестер Сити
Суперкубок Англии,
Арсенал
3 : 0
10.08.2014
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Арсенал
1 : 1
29.03.2014
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Манчестер Сити
6 : 3
14.12.2013
Арсенал
Товарищеские матчи,
Манчестер Сити
1 : 3
10.08.2013
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Арсенал
0 : 2
13.01.2013
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Манчестер Сити
1 : 1
23.09.2012
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Арсенал
1 : 0
08.04.2012
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Манчестер Сити
1 : 0
18.12.2011
Арсенал
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
Арсенал
0 : 1
29.11.2011
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Арсенал
0 : 0
05.01.2011
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 3
24.10.2010
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Арсенал
0 : 0
24.04.2010
Манчестер Сити
Кубок Английской лиги, 1/4 финала
Манчестер Сити
3 : 0
02.12.2009
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Манчестер Сити
4 : 2
12.09.2009
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Арсенал
2 : 0
04.04.2009
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Сити
3 : 0
22.11.2008
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Сити
1 : 3
02.02.2008
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
1 : 0
25.08.2007
Манчестер Сити
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды подходят к матчу в хорошем состоянии. «Арсенал» демонстрирует сильную игру в обороне и высокую результативность в атаке, особенно дома. «Манчестер Сити» постепенно набирает обороты, а наличие Холанда делает их атаку непредсказуемой и опасной.

Скорее всего, игра получится открытой и насыщенной моментами, а ключевым фактором может стать реализация моментов. Встреча обещает результативность, а минимальное преимущество может оказаться на стороне хозяев за счeт стабильности и уверенной игры на «Эмирейтс».

Рекомендации для ставок

  • Победа «Арсенала» – коэффициент 1.87
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.60
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Арсенал
Другие прогнозы
20.09.2025
16:30
2.10
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург - Хайденхайм
Победа «Гамбурга»
20.09.2025
16:45
9.50
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон - Рубин
Победа «Рубина» со счетом 2:1
20.09.2025
17:00
3.35
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Бернли - Ноттингем Форест
Победа «Бернли»
20.09.2025
17:00
9.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал - Уфа
Победа «Арсенала» со счетом 2:1
20.09.2025
17:00
1.80
Турция. Суперлига, 6 тур
Генчлербирлиги - Эюпспор
Тотал меньше 2.5 голов
20.09.2025
17:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Чайка - Спартак К
Победа «Спартака» Кострома со счетом 2:0
