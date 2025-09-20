21 сентября на «Эмирейтс» в Лондоне состоится главный матч 5-го тура Английской Премьер-лиги: «Арсенал» примет «Манчестер Сити». Это противостояние, которое может оказать влияние на распределение сил в верхней части таблицы.

«Арсенал»

«Арсенал» показывает уверенный старт сезона. После 4 туров команда идeт второй в таблице с 9 очками и лучшей разницей мячей в турнире (+8). Лондонцы имеют самую результативную атаку в АПЛ – 9 забитых мячей. В последних пяти играх «канониры» отличились 11 раз и пропустили всего один гол.

Особенно выделяется стабильность обороны: всего 0,20 пропущенного мяча в среднем за матч в последних встречах. В атаке лидером выступает Виктор Дьокереш, забивший трижды в пяти матчах. Команда регулярно играет первым номером, что делает еe опасной в домашних условиях.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» начал сезон менее уверенно и после 4 туров занимает лишь 8-е место с 6 очками. Тем не менее «Сити» остаeтся одной из самых результативных команд лиги, забив 10 голов в пяти последних встречах. Эрлинг Холанд продолжает вести команду вперeд, имея 9 мячей в 9 матчах.

В последних играх «горожане» восстановили баланс, победив «Манчестер Юнайтед» (3:0) и «Наполи» в Лиге чемпионов (2:0). При этом в среднем команда пропускает 0,8 гола за матч, а забивает 2,0. Это подтверждает, что, несмотря на колебания в начале, «Сити» сохраняет высокий уровень.

Факты о командах

«Арсенал»

Идeт вторым в таблице Премьер-лиги.

В последних 5 матчах забил 11 голов и пропустил 1.

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей АПЛ.

«Манчестер Сити»

Занимает 8-е место в таблице АПЛ после 4 туров.

В последних 5 матчах забил 10 голов и пропустил 4.

Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных встреч.

Прогноз на матч

Обе команды подходят к матчу в хорошем состоянии. «Арсенал» демонстрирует сильную игру в обороне и высокую результативность в атаке, особенно дома. «Манчестер Сити» постепенно набирает обороты, а наличие Холанда делает их атаку непредсказуемой и опасной.

Скорее всего, игра получится открытой и насыщенной моментами, а ключевым фактором может стать реализация моментов. Встреча обещает результативность, а минимальное преимущество может оказаться на стороне хозяев за счeт стабильности и уверенной игры на «Эмирейтс».

