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Прогноз на точный счет матча «Атлетик» – «Барселона»: Ла Лига, 25 мая 2025

24 мая 2025 11:00
Атлетик - Барселона
25 мая 2025, воскресенье 22:00 | Испания. Примера, 38 тур
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6.40
Точный счёт 2:2
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25 мая на стадионе «Сан-Мамес» состоится центральный матч заключительного тура Ла Лиги, в котором «Атлетик» примет «Барселону». Обе команды завершат сезон в верхней части таблицы, но мотивация всe ещe высока: баски могут укрепиться в четвeрке, а каталонцы уже завоевали чемпионство, но хотят уйти на паузу красиво. Обе команды находятся в хорошем атакующем тонусе, что обещает интересное зрелище.

«Атлетик»

Баски проводят один из лучших сезонов за последнее десятилетие. Команда располагается на четвeртом месте с 70 очками и выиграла три последних матча подряд. «Атлетик» забивает в четырeх турах кряду, но главное достижение – 5 матчей без пропущенных мячей. За последние 5 туров – 5 забитых, 4 пропущенных (из них 3 – в Лиге Европы). Лучший бомбардир – Ойан Сансет с 17 голами. Команда Эрнесто Вальверде демонстрирует грамотную организацию и выверенный подход в каждой игре.

«Барселона»

Каталонцы обеспечили себе чемпионство, набрав 85 очков. Команда Хави демонстрирует фантастическую результативность: 99 голов за 37 туров и 13 – только за последние 5 игр. Роберт Левандовски набрал потрясающую форму (40 голов за сезон), но оборона «Барселоны» часто не справляется – 11 пропущенных в 5 турах. Команда забивает в 30 матчах подряд и играет в открытый футбол, что нередко оборачивается напряжeнными концовками.

Факты о командах:

«Атлетик»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Не пропускает в 5 турах подряд
  • В среднем 1.0 гола забито, 0.8 – пропущено (последние 5 игр)
  • Ойан Сансет – 17 голов в 35 матчах

«Барселона»

  • Забивает в 30 матчах подряд
  • В среднем 2.6 гола забито, 2.2 – пропущено (последние 5 игр)
  • Роберт Левандовски – 40 голов в 51 матче
  • Не проигрывает в 17 из 18 последних матчей Ла Лиги

Личные встречи
15% (8)
20% (11)
65% (35)
47
Забитых мячей
110
0.87
В среднем за матч
2.04
4:0
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  2:2
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Атлетик
0 : 2
08.01.2025
Барселона
Испания. Примера, 2 тур
Барселона
2 : 1
24.08.2024
Атлетик
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
0 : 0
03.03.2024
Барселона
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
4 : 2
24.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 0
22.10.2023
Атлетик
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
0 : 1
12.03.2023
Барселона
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
4 : 0
23.10.2022
Атлетик
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
4 : 0
27.02.2022
Атлетик
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетик
3 : 2
20.01.2022
Барселона
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
1 : 1
21.08.2021
Барселона
Испания. Кубок, Финал
Атлетик
0 : 4
17.04.2021
Барселона
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
2 : 1
31.01.2021
Атлетик
Суперкубок Испании, Финал
Барселона
2 : 3
17.01.2021
Атлетик
Испания. Примера, 2 тур
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2 : 3
06.01.2021
Барселона
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1 : 0
23.06.2020
Атлетик
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Атлетик
1 : 0
06.02.2020
Барселона
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Атлетик
1 : 0
16.08.2019
Барселона
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0 : 0
10.02.2019
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1 : 1
29.09.2018
Атлетик
Испания. Примера, 29 тур
Барселона
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18.03.2018
Атлетик
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
0 : 2
28.10.2017
Барселона
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
3 : 0
04.02.2017
Атлетик
Испания. Кубок, 1/8 финала
Барселона
3 : 1
11.01.2017
Атлетик
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетик
2 : 1
05.01.2017
Барселона
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
0 : 1
28.08.2016
Барселона
Испания. Кубок, 1/4 финала
Барселона
3 : 1
27.01.2016
Атлетик
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
1 : 2
20.01.2016
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Испания. Примера, 20 тур
Барселона
6 : 0
17.01.2016
Атлетик
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
0 : 1
23.08.2015
Барселона
Суперкубок Испании,
Барселона
1 : 1
17.08.2015
Атлетик
Суперкубок Испании,
Атлетик
4 : 0
14.08.2015
Барселона
Испания. Кубок, Финал
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3 : 1
30.05.2015
Атлетик
Испания. Примера, 22 тур
Атлетик
2 : 5
08.02.2015
Барселона
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
2 : 0
13.09.2014
Атлетик
Испания. Примера, 34 тур
Барселона
2 : 1
20.04.2014
Атлетик
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
1 : 0
01.12.2013
Барселона
Испания. Примера, 33 тур
Атлетик
2 : 2
27.04.2013
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Барселона
5 : 1
01.12.2012
Атлетик
Испания. Кубок, Финал
Атлетик
0 : 3
25.05.2012
Барселона
Испания. Примера, 31 тур
Барселона
2 : 0
31.03.2012
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Атлетик
2 : 2
06.11.2011
Барселона
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
2 : 1
20.02.2011
Атлетик
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетик
1 : 1
05.01.2011
Барселона
Испания. Кубок, 1/8 финала
Барселона
0 : 0
21.12.2010
Атлетик
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 3
25.09.2010
Барселона
Испания. Примера, 30 тур
Барселона
4 : 1
03.04.2010
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
1 : 1
21.11.2009
Барселона
Суперкубок Испании, Финал
Барселона
3 : 0
23.08.2009
Атлетик
Суперкубок Испании, Финал
Атлетик
1 : 2
16.08.2009
Барселона
Испания. Кубок, Финал
Барселона
4 : 1
13.05.2009
Атлетик
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
2 : 0
07.03.2009
Атлетик
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 1
19.10.2008
Барселона
Испания. Примера, 21 тур
Атлетик
1 : 1
27.01.2008
Барселона
Испания. Примера, 2 тур
Барселона
3 : 1
02.09.2007
Атлетик
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Прогноз на матч «Атлетик» – «Барселона»

Несмотря на чемпионство, «Барселона» продолжает играть в атакующем ключе и забивает на уровне Лиги чемпионов. Однако оборона гостей нестабильна, и против организованного «Атлетика» это может сыграть роль. Баски умеют использовать слабости соперника и, играя дома, наверняка постараются завершить сезон результативно. Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 6.40
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1.5 – коэффициент 1.85

6.40
Точный счёт 2:2
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Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Барселона Атлетик
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