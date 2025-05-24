25 мая на стадионе «Сан-Мамес» состоится центральный матч заключительного тура Ла Лиги, в котором «Атлетик» примет «Барселону». Обе команды завершат сезон в верхней части таблицы, но мотивация всe ещe высока: баски могут укрепиться в четвeрке, а каталонцы уже завоевали чемпионство, но хотят уйти на паузу красиво. Обе команды находятся в хорошем атакующем тонусе, что обещает интересное зрелище.
«Атлетик»
Баски проводят один из лучших сезонов за последнее десятилетие. Команда располагается на четвeртом месте с 70 очками и выиграла три последних матча подряд. «Атлетик» забивает в четырeх турах кряду, но главное достижение – 5 матчей без пропущенных мячей. За последние 5 туров – 5 забитых, 4 пропущенных (из них 3 – в Лиге Европы). Лучший бомбардир – Ойан Сансет с 17 голами. Команда Эрнесто Вальверде демонстрирует грамотную организацию и выверенный подход в каждой игре.
«Барселона»
Каталонцы обеспечили себе чемпионство, набрав 85 очков. Команда Хави демонстрирует фантастическую результативность: 99 голов за 37 туров и 13 – только за последние 5 игр. Роберт Левандовски набрал потрясающую форму (40 голов за сезон), но оборона «Барселоны» часто не справляется – 11 пропущенных в 5 турах. Команда забивает в 30 матчах подряд и играет в открытый футбол, что нередко оборачивается напряжeнными концовками.
Факты о командах:
«Атлетик»
- Побеждает в 3 последних матчах
- Не пропускает в 5 турах подряд
- В среднем 1.0 гола забито, 0.8 – пропущено (последние 5 игр)
- Ойан Сансет – 17 голов в 35 матчах
«Барселона»
- Забивает в 30 матчах подряд
- В среднем 2.6 гола забито, 2.2 – пропущено (последние 5 игр)
- Роберт Левандовски – 40 голов в 51 матче
- Не проигрывает в 17 из 18 последних матчей Ла Лиги
Прогноз на матч «Атлетик» – «Барселона»
Несмотря на чемпионство, «Барселона» продолжает играть в атакующем ключе и забивает на уровне Лиги чемпионов. Однако оборона гостей нестабильна, и против организованного «Атлетика» это может сыграть роль. Баски умеют использовать слабости соперника и, играя дома, наверняка постараются завершить сезон результативно. Прогноз на точный счeт: 2:2.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:2 – коэффициент 6.40
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1.5 – коэффициент 1.85