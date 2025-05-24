25 мая на стадионе «Сан-Мамес» состоится центральный матч заключительного тура Ла Лиги, в котором «Атлетик» примет «Барселону». Обе команды завершат сезон в верхней части таблицы, но мотивация всe ещe высока: баски могут укрепиться в четвeрке, а каталонцы уже завоевали чемпионство, но хотят уйти на паузу красиво. Обе команды находятся в хорошем атакующем тонусе, что обещает интересное зрелище.

«Атлетик»

Баски проводят один из лучших сезонов за последнее десятилетие. Команда располагается на четвeртом месте с 70 очками и выиграла три последних матча подряд. «Атлетик» забивает в четырeх турах кряду, но главное достижение – 5 матчей без пропущенных мячей. За последние 5 туров – 5 забитых, 4 пропущенных (из них 3 – в Лиге Европы). Лучший бомбардир – Ойан Сансет с 17 голами. Команда Эрнесто Вальверде демонстрирует грамотную организацию и выверенный подход в каждой игре.

«Барселона»

Каталонцы обеспечили себе чемпионство, набрав 85 очков. Команда Хави демонстрирует фантастическую результативность: 99 голов за 37 туров и 13 – только за последние 5 игр. Роберт Левандовски набрал потрясающую форму (40 голов за сезон), но оборона «Барселоны» часто не справляется – 11 пропущенных в 5 турах. Команда забивает в 30 матчах подряд и играет в открытый футбол, что нередко оборачивается напряжeнными концовками.

Факты о командах:

Побеждает в 3 последних матчах

Не пропускает в 5 турах подряд

В среднем 1.0 гола забито, 0.8 – пропущено (последние 5 игр)

Ойан Сансет – 17 голов в 35 матчах

Забивает в 30 матчах подряд

В среднем 2.6 гола забито, 2.2 – пропущено (последние 5 игр)

Роберт Левандовски – 40 голов в 51 матче

Не проигрывает в 17 из 18 последних матчей Ла Лиги

Личные встречи 15% (8) 20% (11) 65% (35) 47 Забитых мячей 110 0.87 В среднем за матч 2.04 4:0 Крупнейшая победа 6:0 Самый результативный матч: 2:5 Самая крупная ничья: 2:2 Суперкубок Испании, 1/2 финала Атлетик 0 : 2 Барселона Испания. Примера, 2 тур Барселона 2 : 1 Атлетик Испания. Примера, 27 тур Атлетик 0 : 0 Барселона Испания. Кубок, 1/4 финала Атлетик 4 : 2 Барселона Испания. Примера, 10 тур Барселона 1 : 0 Атлетик Испания. Примера, 25 тур Атлетик 0 : 1 Барселона Испания. Примера, 11 тур Барселона 4 : 0 Атлетик Испания. Примера, 26 тур Барселона 4 : 0 Атлетик Испания. Кубок, 1/8 финала Атлетик 3 : 2 Барселона Испания. Примера, 2 тур Атлетик 1 : 1 Барселона Испания. Кубок, Финал Атлетик 0 : 4 Барселона Испания. Примера, 21 тур Барселона 2 : 1 Атлетик Суперкубок Испании, Финал Барселона 2 : 3 Атлетик Испания. Примера, 2 тур Атлетик 2 : 3 Барселона Испания. Примера, 31 тур Барселона 1 : 0 Атлетик Испания. Кубок, 1/4 финала Атлетик 1 : 0 Барселона Испания. Примера, 1 тур Атлетик 1 : 0 Барселона Испания. Примера, 23 тур Атлетик 0 : 0 Барселона Испания. Примера, 7 тур Барселона 1 : 1 Атлетик Испания. Примера, 29 тур Барселона 2 : 0 Атлетик Испания. Примера, 10 тур Атлетик 0 : 2 Барселона Испания. Примера, 21 тур Барселона 3 : 0 Атлетик Испания. Кубок, 1/8 финала Барселона 3 : 1 Атлетик Испания. Кубок, 1/8 финала Атлетик 2 : 1 Барселона Испания. Примера, 2 тур Атлетик 0 : 1 Барселона Испания. Кубок, 1/4 финала Барселона 3 : 1 Атлетик Испания. Кубок, 1/4 финала Атлетик 1 : 2 Барселона Испания. Примера, 20 тур Барселона 6 : 0 Атлетик Испания. Примера, 1 тур Атлетик 0 : 1 Барселона Суперкубок Испании, Барселона 1 : 1 Атлетик Суперкубок Испании, Атлетик 4 : 0 Барселона Испания. Кубок, Финал Барселона 3 : 1 Атлетик Испания. Примера, 22 тур Атлетик 2 : 5 Барселона Испания. Примера, 3 тур Барселона 2 : 0 Атлетик Испания. Примера, 34 тур Барселона 2 : 1 Атлетик Испания. Примера, 15 тур Атлетик 1 : 0 Барселона Испания. Примера, 33 тур Атлетик 2 : 2 Барселона Испания. Примера, 14 тур Барселона 5 : 1 Атлетик Испания. Кубок, Финал Атлетик 0 : 3 Барселона Испания. Примера, 31 тур Барселона 2 : 0 Атлетик Испания. Примера, 12 тур Атлетик 2 : 2 Барселона Испания. Примера, 24 тур Барселона 2 : 1 Атлетик Испания. Кубок, 1/8 финала Атлетик 1 : 1 Барселона Испания. Кубок, 1/8 финала Барселона 0 : 0 Атлетик Испания. Примера, 5 тур Атлетик 1 : 3 Барселона Испания. Примера, 30 тур Барселона 4 : 1 Атлетик Испания. Примера, 11 тур Атлетик 1 : 1 Барселона Суперкубок Испании, Финал Барселона 3 : 0 Атлетик Суперкубок Испании, Финал Атлетик 1 : 2 Барселона Испания. Кубок, Финал Барселона 4 : 1 Атлетик Испания. Примера, 26 тур Барселона 2 : 0 Атлетик Испания. Примера, 7 тур Атлетик 0 : 1 Барселона Испания. Примера, 21 тур Атлетик 1 : 1 Барселона Испания. Примера, 2 тур Барселона 3 : 1 Атлетик

Прогноз на матч «Атлетик» – «Барселона»

Несмотря на чемпионство, «Барселона» продолжает играть в атакующем ключе и забивает на уровне Лиги чемпионов. Однако оборона гостей нестабильна, и против организованного «Атлетика» это может сыграть роль. Баски умеют использовать слабости соперника и, играя дома, наверняка постараются завершить сезон результативно. Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки: