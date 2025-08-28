Сформированы корзины для жеребьевки общего этапа ЛЧ-2025/26

Перед жеребьевкой общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 команды-участницы распределены по четырем корзинам.
1-я корзина
- «ПСЖ» (Франция)
- «Реал» (Испания)
- «Манчестер Сити» (Англия)
- «Бавария» (Германия)
- «Ливерпуль» (Англия)
- «Интер» (Италия)
- «Челси» (Англия)
- «Боруссия Д» (Германия)
- «Барселона» (Испания)
2-я корзина
- «Арсенал» (Англия)
- «Байер» (Германия)
- «Атлетико» (Испания)
- «Бенфика» (Португалия)
- «Аталанта» (Италия)
- «Вильярреал» (Испания)
- «Ювентус» (Италия)
- «Айнтрахт» (Германия)
- «Брюгге» (Бельгия)
3-я корзина
- «Тоттенхэм» (Англия)
- ПСВ (Нидерланды)
- «Аякс» (Нидерланды)
- «Наполи» (Италия)
- «Спортинг» (Португалия)
- «Олимпиакос» (Греция)
- «Славия» (Чехия)
- «Буде-Глимт» (Норвегия)
- «Марсель» (Франция)
4-я корзина
- «Копенгаген» (Дания)
- «Монако» (Франция)
- «Галатасарай» (Турция)
- «Юнион СЖ» (Бельгия)
- «Карабах» (Азербайджан)
- «Атлетик» (Испания)
- «Ньюкасл» (Англия)
- «Пафос» (Кипр)
- «Кайрат» (Казахстан)
Жеребьевка пройдет сегодня в 19:00 мск.
Источник: «Бомбардир»