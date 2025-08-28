Введите ваш ник на сайте
Сформированы корзины для жеребьевки общего этапа ЛЧ-2025/26

Сегодня, 01:11

Перед жеребьевкой общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 команды-участницы распределены по четырем корзинам.

1-я корзина

2-я корзина

3-я корзина

4-я корзина

Жеребьевка пройдет сегодня в 19:00 мск.

Стали известны все участники общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 3
Тренер «ГазМяса» предложил свои услуги «Кайрату»
Азербайджанский «Карабах» вышел в основной этап Лиги чемпионов 1
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов
Главные новости
Смолов раскрыл детали разговора со Сперцяном об отказе «Саутгемптону»
00:50
⚡️ Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Гримсби Таун» из 4-го английского дивизиона
00:16
2
Стали известны все участники общего этапа Лиги чемпионов-2025/26
Вчера, 23:59
3
Моссаковский назвал команду РПЛ, где в ближайшие дни сменится тренер
Вчера, 23:37
Новые данные о переходе Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»
Вчера, 23:23
«Рубин» близок к покупке защитника «Зенита»: подробности
Вчера, 23:00
1
Кубок России. Махачкалинское «Динамо» переиграло «Ростов» (3:1), трижды забив в концовке
Вчера, 22:46
4
Кубок России. ЦСКА победил «Балтику» (2:0) благодаря дублю с пенальти
Вчера, 22:44
7
Тренер «ГазМяса» предложил свои услуги «Кайрату»
Вчера, 22:25
Тренер «ГазМяса» предложил свои услуги «Кайрату»
Вчера, 22:25
Азербайджанский «Карабах» вышел в основной этап Лиги чемпионов
Вчера, 21:47
1
Реакция Канчельскиса на выход «Кайрата» в Лигу чемпионов
Вчера, 20:03
2
ВидеоВ Казахстане прервали свадебное торжество, чтобы посмотреть серию пенальти «Кайрата»
Вчера, 15:07
5
ФотоНовый мяч для Лиги чемпионов
Вчера, 12:23
1
Тренер «Кайрата» до выхода в основу ЛЧ работал продавцом обуви
Вчера, 10:59
6
ФотоТикнизян расплакался после вылета «Црвены Звезды» из Лиги чемпионов
Вчера, 10:26
19
«Кайрат» – после выхода в основу ЛЧ: «Едем за «Реалом»!»
Вчера, 10:07
ВидеоАлматы не спали и гуляли после выхода «Кайрата» в основу Лиги чемпионов
Вчера, 09:02
ВидеоТренер «Кайрата» – после выхода в основу ЛЧ: «Заварили мы кашу, ребят»
Вчера, 08:29
Известна сумма, которую уже заработал «Кайрат» за выход в основной этап ЛЧ
Вчера, 00:27
2
Заполярный клуб с российским вратарем вышел в основной этап Лиги чемпионов
Вчера, 00:04
4
Клуб с российским владельцем и экс-тренером «Спартака» вышел в основной этап Лиги чемпионов
26 августа
2
Лига чемпионов. «Кайрат» в серии пенальти выбил «Селтик» и вышел в основной этап
26 августа
12
Акинфеев рассказал о переживаниях из-за антирекордной серии в ЛЧ
20 августа
6
Чалов, Оздоев и еще 5 россиян заявлены на матчи решающего раунда отбора еврокубков
19 августа
Россия потеряла одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА
15 августа
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа
3
Ямаля и Левандовского наказали за нарушение правил допинг-контроля
8 августа
9
Моуринью – сопернику о домашней игре в Стамбуле: «Добро пожаловать в ад»
7 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
4 августа
2
Глушенкову посоветовали «перестать строить из себя девочку»
30 июля
15
4 россиянина заявлены на 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов
21 июля
УЕФА внес изменения в жеребьевку еврокубков
8 июля
1
5 россиян заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги чемпионов
8 июля
Лига чемпионов 2025/26: дата начала, формат, жеребьевки, команды
3 июля
Петербург намерен вернуть в город финал ЛЧ, отобранный в 2022 году
28 июня
4
«Иногда приходится поесть дерьма и хорошо его пережевать»: Киву – о поражении «Интера» в финале ЛЧ
25 июня
