Все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Стали известны все пары команды в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов – предпоследней стадии отбора в основной турнир.

Первые матчи пройдут 6-7 августа, ответные – 13 августа.

Путь чемпионов

«Карабах» (Азербайджан) – «Лудогорец» (Болгария)

«Слован Братислава» (Словакия) – АПОЭЛ (Кипр)

«Спарта Прага» (Чехия) – ФКСБ (Румыния)

«Мальме» (Швеция) – ПАОК (Греция)

«Мидтьюлланд» (Дания) – «Ференцварош» (Венгрия)

«Ягеллония» (Польша) – «Будe-Глимт» (Норвегия)

Путь лиг

«Славия Прага» (Чехия) – «Юнион СЖ» (Бельгия)

«Лилль» (Франция) – «Фенербахче» (Турция)

«Динамо Киев» (Украина) – «Рейнджерс» (Шотландия)

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Твенте» (Нидерланды)

В «Будe-Глимт» выступает российский голкипер Никита Хайкин, в ПАОКе – российский полузащитник Магомед Оздоев. В ближайшее время в греческий клуб также может перейти нападающий Федор Чалов.

Победители 3-го квалификационного раунда выйдут в раунд плей-офф – последнюю стадию отбора в Лигу чемпионов.

Все участники 3-го квалификационного раунда гарантировали себе как минимум попадание в лиговый этап одного из еврокубков.

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