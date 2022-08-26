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    Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы

    Определились 32 команды, которые сыграют в групповом этапе Лиги Европы сезона-2022/23.

    Первая корзина: «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Лацио», «Брага», «Црвена Звезда», «Динамо» (Киев), «Олимпиакос»;

    Вторая корзина: «Фейеноорд», ПСВ, «Ренн», «Монако», «Реал Сосьедад», «Карабах», «Мальме», «Лудогорец»;

    Третья корзина: «Шериф», «Бетис», «Мидтьюлланд», «Буде-Глимт», «Ференцварош», «Унион» (Берлин), «Фрайбург», «Фенербахче»;

    Четвертая корзина: «Нант», ХИК, «Штурм», АЕК (Ларнака), «Омония», «Цюрих», «Юнион», «Трабзонспор».

    • Жеребьевка ЛЕ состоится сегодня, 26 августа.
    • Начало – в 14:00 мск.

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    Источник: «Бомбардир»

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