Определились 8 из 11 возможных соперников сборной России в стыках ЧМ-2022

Определились 9 из 12 участников стыковых матчей за право выступать на ЧМ-2022.

Помимо России в стыки попали Португалия, Швеция, Австрия, Польша, Шотландия, Северная Македония, Чехия и Уэльс.

В ближайшие дни станет известно, кто попадет в стыковые матчи от группы G (Нидерланды, Турция или Норвегия), квартета С (Италия или Швейцария) и группы D (Финляндия или Украина).