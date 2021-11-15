Определились 8 из 11 возможных соперников сборной России в стыках ЧМ-2022

Определились 9 из 12 участников стыковых матчей за право выступать на ЧМ-2022.
Помимо России в стыки попали Португалия, Швеция, Австрия, Польша, Шотландия, Северная Македония, Чехия и Уэльс.
В ближайшие дни станет известно, кто попадет в стыковые матчи от группы G (Нидерланды, Турция или Норвегия), квартета С (Италия или Швейцария) и группы D (Финляндия или Украина).
- Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
- Матчи пройдут в марте 2022 года.
- 2021 год для сборной России завершен.
Источник: Бомбардир.ру