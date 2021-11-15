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  • Определились 8 из 11 возможных соперников сборной России в стыках ЧМ-2022

Определились 8 из 11 возможных соперников сборной России в стыках ЧМ-2022

15 ноября 2021, 00:58
32

Определились 9 из 12 участников стыковых матчей за право выступать на ЧМ-2022.

Помимо России в стыки попали Португалия, Швеция, Австрия, Польша, Шотландия, Северная Македония, Чехия и Уэльс.

В ближайшие дни станет известно, кто попадет в стыковые матчи от группы G (Нидерланды, Турция или Норвегия), квартета С (Италия или Швейцария) и группы D (Финляндия или Украина).

  • Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
  • Матчи пройдут в марте 2022 года.
  • 2021 год для сборной России завершен.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Португалия Швеция Австрия Польша Шотландия Северная Македония Чехия Уэльс
Комментарии (32)
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Блямба
1636945246
изи катка))
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нейтральныйкакникто
1636945404
Если бояться игр с этими возможными соперниками , то зачем вообще отбираться на ЧМ, так , чтобы поучаствовать и получить от ФИФА деньгу?
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semm
1636946596
Болеть нам за Сербию на ЧМ 2022, а Валера пусть работает: ищет, роет, копает игроков для сборной. Нам нужен футбол, но не такой как сейчас - прав Ловчев "говённый" у нас футбол, но ещё не мешало бы уволить всяких Геничей с Матч ТВ, они только вредят
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Niko
1636947266
Из текущих только Португалия вообще без шансов. С остальными можно играть. Хотя два раунда.... эх. Верим в команду
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Хейтер Аларм
1636956025
Португалию, Австрию, Швецию, Польшу, Чехию, Уэльс не пойдём. Турцию и Швецарию тоже. О ЧМ можно забыть, спасибо за безалаберность Кудряшову
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Боцман59rus
1636957980
Португалия, Швеция или Швейцария, в случае прохождения этих команд, выход в Катар буду считать заслуженным.
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kara-mba
1636958687
Нечего им там делать с такой игрой, а самое главное с такими бзделоватыми игроками.
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фанат джигурды
1636961742
Миссия невыполнима.
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Ганнибал Лектор
1636962339
С Турцией, Австрией и Шотландией шансы есть. Сложнее против Польши, Чехии, Македонии, Финляндии. С остальными нереально. Всё зависит от везения. Удачи нам!
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Plyash
1636964836
Самый счастливый человек сейчас - это Дзюбло.Представляю,как он сейчас злорадствует от счастья и самообслуживанием занимается,глядя на себя,любимого,в зеркало.
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