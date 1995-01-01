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    Определились 8 из 11 возможных соперников сборной России в стыках ЧМ-2022

    Определились 9 из 12 участников стыковых матчей за право выступать на ЧМ-2022.

    Помимо России в стыки попали Португалия, Швеция, Австрия, Польша, Шотландия, Северная Македония, Чехия и Уэльс.

    В ближайшие дни станет известно, кто попадет в стыковые матчи от группы G (Нидерланды, Турция или Норвегия), квартета С (Италия или Швейцария) и группы D (Финляндия или Украина).

    • Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
    • Матчи пройдут в марте 2022 года.
    • 2021 год для сборной России завершен.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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