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    ФНЛ. «Торпедо» упустило победу над «Нефтехимиком» Новикова, «Спартак-2» обыграл «Томь» и другие результаты

    «Торпедо» не смогло вернуть себе лидерство в ФНЛ по итогам 14-го тура. Команда Александра Бородюка поделила очки с «Нефтехимиком», идущим седьмым.

    Лидирующий «Оренбург» победил «Кубань» Александра Точилина. Краснодарцы идут в зоне вылета.

    Россия. ФНЛ. 14-й тур

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Волгарь (Астрахань) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Алиев, 69.

    Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) – Металлург (Липецк) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Герчиков, 90+3.

    Удаления: нет – Поярков, 86 (вторая ж.к.).

    Спартак-2 (Москва) – Томь (Томск) – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Воропаев, 73; 2:0 – В. Шитов, 85; 3:0 – Маркитесов, 90+1; 3:1 – Станиславлевич, 90+4.

    Краснодар-2 (Краснодар) – Ротор (Волгоград) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Чуканов, 8; 1:1 – Олусегун, 39.

    Кубань (Краснодар) – Оренбург – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Фамейе, 39.

    Акрон (Тольятти) – Енисей (Красноярск) – 4:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Песегов, 12; 1:1 – Базелюк, 20 (в свои ворота); 2:1 – Сагуткин, 61; 3:1 – Делькин, 78; 4:1 – Делькин, 81.

    Удаления: нет – Лапшов, 68 (вторая ж.к.); Опарин, 68.

    Алания (Владикавказ) – Факел (Воронеж) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Дав. Кобесов, 18.

    Текстильщик (Иваново) – Балтика (Калининград) – 3:2 (1:0)

    Гол: 1:0 – Гогричиани, 21; 1:1 – Кленкин, 48; 1:2 – Казаев, 67; 2:2 – Н'Диайе, 87; 3:2 – Н'Диайе, 90+5.

    Велес (Москва) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 0:0

    Торпедо (Москва) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Рязанцев, 8; 1:1 – Ситдиков, 86.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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