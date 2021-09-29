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Материалы

СКА-Хабаровск - Волгарь

29.09.2021, Среда, 12:00 мск Россия. ФНЛ, 14 тур СКА-Хабаровск - Волгарь
Россия. ФНЛ (2020/2021)
24 тур
25 ноября, среда 17:30 Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск
4 тур
16 августа, воскресенье 10:00 СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь
Россия. ФНЛ (2016/2017)
33 тур
23 апреля, воскресенье 15:00 Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск
15 тур
2 октября, воскресенье 09:00 СКА-Хабаровск 2:1 Волгарь
Россия. ФНЛ (2015/2016)
35 тур
6 мая, пятница 17:30 Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск
17 тур
19 октября, понедельник 12:00 СКА-Хабаровск 2:1 Волгарь
Россия. ФНЛ (2014/2015)
29 тур
25 апреля, суббота 17:00 Волгарь 4:0 СКА-Хабаровск
13 тур
5 октября, воскресенье 09:00 СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь
Россия. Кубок ФНЛ 2015, группа D
1 тур
13 февраля, пятница 19:45 Волгарь 4:2 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2012/2013)
26 тур
2 апреля, вторник 19:00 Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск
10 тур
6 сентября, четверг 12:00 СКА-Хабаровск 3:1 Волгарь
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 42 тур
13 апреля, пятница 12:00 СКА-Хабаровск 0:1 Волгарь
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 36 тур
27 октября, четверг 18:00 Волгарь 2:0 СКА-Хабаровск
Второй этап, 16 тур
17 июня, пятница 12:00 СКА-Хабаровск 1:1 Волгарь
Россия. Первый дивизион 2010
37 тур
24 октября, воскресенье 07:00 СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь
17 тур
23 июня, среда 19:00 Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион 2009
38 тур
25 октября, воскресенье 08:00 СКА-Хабаровск 0:2 Волгарь
18 тур
27 июня, суббота 18:30 Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торпедо М 38 20 15 3 65:36 +29 75
2. Факел 38 23 5 10 60:33 +27 74
3. Оренбург 38 23 5 10 64:37 +27 74
4. СКА-Хабаровск 38 19 8 11 48:38 +10 65
5. Енисей 38 19 6 13 58:55 +3 63
6. Алания 38 17 9 12 75:53 +22 60
7. Спартак-2 38 18 4 16 48:55 -7 58
8. Нефтехимик 38 17 7 14 60:43 +17 58
9. Акрон 38 16 10 12 47:40 +7 58
10. Балтика 38 14 16 8 51:30 +21 58
11. Краснодар-2 38 15 8 15 45:45 0 53
12. Кубань 38 13 10 15 45:48 -3 49
13. Велес 38 14 6 18 45:48 -3 48
14. Томь 38 13 9 16 51:60 -9 48
15. Олимп-Долгопрудный 38 9 14 15 35:47 -12 41
16. Волгарь 38 10 9 19 30:43 -13 39
17. КАМАЗ 38 8 13 17 29:45 -16 37
18. Ротор 38 8 12 18 37:53 -16 36
19. Металлург Лп 38 9 6 23 31:70 -39 33
20. Текстильщик Ив 38 5 8 25 31:76 -45 23
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