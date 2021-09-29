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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Волгарь
СКА-Хабаровск - Волгарь: обзор матча 29 сентября 2021
СКА-Хабаровск
29.09.2021, среда, 12:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
1 : 0
Завершен
Волгарь
69'
К. Алиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Волгарь
81'
Замена
В. Жиронкин
️️️️
А. Погосов
73'
Замена
А. Павлишин
️️️️
И. Ращеня
Замена
М. Магомедов
️️️️
В. Андямов
72'
Замена
А. Носов
️️️️
В. Кольцов
72'
Желтая карточка
К. Алиев
70'
ГОЛ! 1:0!
К. Алиев
69'
Замена
М. Тихонов
️️️️
М. Мартусевич
67'
64'
Замена
Д. Горовых
️️️️
Н. Печенкин
63'
Замена
А. Баев
️️️️
Д. Лесников
63'
Замена
А. Юсупов
️️️️
И. Стефанович
60'
Желтая карточка
И. Стефанович
Замена
Р. Мануйлов
️️️️
А. Смирнов
59'
Замена
В. Брагин
️️️️
Д. Караев
59'
Желтая карточка
В. Андямов
56'
Желтая карточка
Эмерсон
49'
46'
Желтая карточка
Д. Козлов
Желтая карточка
В. Кольцов
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
14
Валентин Андямов
ОП
8
Виталий Кольцов
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
23
Илья Стефанович
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Дмитрий Хомич
ВР
41
Сергей Самок
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
2
Ярослав Воронков
ЦП
8
Мутаалим Магомедов
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
27
Александр Галимов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
27
Даниил Горовых
ОП
8
Никита Капленко
ОП
21
Алексей Баев
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
4-2-1-3
1
Сугробов
96
Смирнов
51
Грачев
3
Литвин
25
Эмерсон
14
Андямов
8
Кольцов
24
Мартусевич
10
Алиев
10
Караев
10
Гонгадзе
3-3-1-3
1
Ямпольский
4
Ращеня
3
Ведерников
69
Козлов
20
Малания
56
Демьянов
6
Печенкин
24
Погосов
17
Лесников
13
Бутенко
23
Стефанович
24
Мартусевич
44
Тихонов
44
Тихонов
24
Мартусевич
96
Смирнов
27
Мануйлов
27
Мануйлов
96
Смирнов
14
Андямов
8
Магомедов
8
Магомедов
14
Андямов
10
Караев
11
Брагин
11
Брагин
10
Караев
8
Кольцов
11
Носов
11
Носов
8
Кольцов
6
Печенкин
27
Горовых
27
Горовых
6
Печенкин
17
Лесников
21
Баев
21
Баев
17
Лесников
4
Ращеня
7
Павлишин
7
Павлишин
4
Ращеня
23
Стефанович
10
Юсупов
10
Юсупов
23
Стефанович
24
Погосов
7
Жиронкин
7
Жиронкин
24
Погосов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Волгарь
1
Дмитрий Хомич
ВР
41
Сергей Самок
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
2
Ярослав Воронков
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
Главный тренер
Сергей Юран
8
Никита Капленко
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
41
Сергей Самок
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
2
Ярослав Воронков
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
Остались в запасе
8
Никита Капленко
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча СКА-Хабаровск - Волгарь
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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