ФНЛ. «Спартак-2» победил «Кубань», «Факел» – «Оренбург» и другие результаты

«Ротор» Дмитрия Хохлова вновь не смог победить в ФНЛ. После четырех туров у аутсайдера прошлого сезона РПЛ четыре ничьи.

«Торпедо» сыграло вничью с «Текстильщиком», но продолжает лидировать. Столько же очков у «Факела».

Первенство ФНЛ. 4-й тур

Енисей (Красноярск) – Алания (Владикавказ) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Хубулов, 42; 0:2 – Хабалов, 57; 0:3 – Гурциев, 90.

Акрон (Тольятти) – Балтика (Калининград) – 0:0

КАМАЗ (Набережные Челны) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мануйлов, 28; 0:2 – Булия, 81; 1:2 – Гаглоев, 87 (с пенальти).

Удаления: Магомадов, 90+5 – нет.

Оренбург – Факел (Воронеж) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Брызгалов, 45+1; 0:2 – Черов, 79.

Удаления: Эктов, 90+5 – нет.

Торпедо (Москва) – Текстильщик (Иваново) – 0:0

Велес (Москва) – Томь (Томск) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кабахидзе, 18.

Краснодар-2 (Краснодар) – Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Апеков, 44; 2:0 – Корнюшин, 79.

Удаления: Манелов, 74 (вторая ж.к.) – нет.

Нефтехимик (Нижнекамск) – Металлург (Липецк) – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Котов, 12; 2:0 – Уридия, 23 (с пенальти); 3:0 – Дворецков, 76; 4:0 – Яковлев, 90+2; 5:0 – Юшин, 90+4.

Кубань (Краснодар) – Спартак-2 (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Литвинов, 45+1; 0:2 – В. Шитов, 60; 1:2 – Лобкарев, 82.

Ротор (Волгоград) – Волгарь (Астрахань) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Локтионов, 17; 1:1 – Байрыев, 90+5.

Удаления: нет – Ведерников, 48 (вторая ж.к.); Павлишин, 90 (вторая ж.к.).

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