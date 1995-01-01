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    ФНЛ. «Спартак-2» победил «Кубань», «Факел» – «Оренбург» и другие результаты

    «Ротор» Дмитрия Хохлова вновь не смог победить в ФНЛ. После четырех туров у аутсайдера прошлого сезона РПЛ четыре ничьи.

    «Торпедо» сыграло вничью с «Текстильщиком», но продолжает лидировать. Столько же очков у «Факела».

    Первенство ФНЛ. 4-й тур

    Енисей (Красноярск) – Алания (Владикавказ) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Хубулов, 42; 0:2 – Хабалов, 57; 0:3 – Гурциев, 90.

    Акрон (Тольятти) – Балтика (Калининград) – 0:0

    КАМАЗ (Набережные Челны) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мануйлов, 28; 0:2 – Булия, 81; 1:2 – Гаглоев, 87 (с пенальти).

    Удаления: Магомадов, 90+5 – нет.

    Оренбург – Факел (Воронеж) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Брызгалов, 45+1; 0:2 – Черов, 79.

    Удаления: Эктов, 90+5 – нет.

    Торпедо (Москва) – Текстильщик (Иваново) – 0:0

    Велес (Москва) – Томь (Томск) – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кабахидзе, 18.

    Краснодар-2 (Краснодар) – Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Апеков, 44; 2:0 – Корнюшин, 79.

    Удаления: Манелов, 74 (вторая ж.к.) – нет.

    Нефтехимик (Нижнекамск) – Металлург (Липецк) – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Котов, 12; 2:0 – Уридия, 23 (с пенальти); 3:0 – Дворецков, 76; 4:0 – Яковлев, 90+2; 5:0 – Юшин, 90+4.

    Кубань (Краснодар) – Спартак-2 (Москва) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Литвинов, 45+1; 0:2 – В. Шитов, 60; 1:2 – Лобкарев, 82.

    Ротор (Волгоград) – Волгарь (Астрахань) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Локтионов, 17; 1:1 – Байрыев, 90+5.

    Удаления: нет – Ведерников, 48 (вторая ж.к.); Павлишин, 90 (вторая ж.к.).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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