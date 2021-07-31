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КАМАЗ - СКА-Хабаровск

31.07.2021, Суббота, 17:00 мск Россия. ФНЛ, 4 тур КАМАЗ - СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2015/2016)
25 тур
12 марта, суббота 13:00 КАМАЗ 0:2 СКА-Хабаровск
7 тур
17 августа, понедельник 12:00 СКА-Хабаровск 4:0 КАМАЗ
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 49 тур
27 мая, воскресенье 08:00 СКА-Хабаровск 2:0 КАМАЗ
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 21 тур
12 августа, пятница 12:00 СКА-Хабаровск 1:1 КАМАЗ
Второй этап, 2 тур
7 апреля, четверг 18:00 КАМАЗ 0:0 СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион 2010
25 тур
21 августа, суббота 12:00 СКА-Хабаровск 0:2 КАМАЗ
5 тур
18 апреля, воскресенье 18:00 КАМАЗ 1:1 СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион 2009
40 тур
4 ноября, среда 14:00 КАМАЗ 3:1 СКА-Хабаровск
20 тур
9 июля, четверг 12:00 СКА-Хабаровск 0:0 КАМАЗ
Россия. Первый дивизион 2008
39 тур
14 октября, вторник 12:00 СКА-Хабаровск 0:1 КАМАЗ
19 тур
24 июня, вторник 18:00 КАМАЗ 2:0 СКА-Хабаровск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торпедо М 38 20 15 3 65:36 +29 75
2. Факел 38 23 5 10 60:33 +27 74
3. Оренбург 38 23 5 10 64:37 +27 74
4. СКА-Хабаровск 38 19 8 11 48:38 +10 65
5. Енисей 38 19 6 13 58:55 +3 63
6. Алания 38 17 9 12 75:53 +22 60
7. Спартак-2 38 18 4 16 48:55 -7 58
8. Нефтехимик 38 17 7 14 60:43 +17 58
9. Акрон 38 16 10 12 47:40 +7 58
10. Балтика 38 14 16 8 51:30 +21 58
11. Краснодар-2 38 15 8 15 45:45 0 53
12. Кубань 38 13 10 15 45:48 -3 49
13. Велес 38 14 6 18 45:48 -3 48
14. Томь 38 13 9 16 51:60 -9 48
15. Олимп-Долгопрудный 38 9 14 15 35:47 -12 41
16. Волгарь 38 10 9 19 30:43 -13 39
17. КАМАЗ 38 8 13 17 29:45 -16 37
18. Ротор 38 8 12 18 37:53 -16 36
19. Металлург Лп 38 9 6 23 31:70 -39 33
20. Текстильщик Ив 38 5 8 25 31:76 -45 23
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