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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - СКА-Хабаровск
КАМАЗ - СКА-Хабаровск: обзор матча 31 июля 2021
КАМАЗ
31.07.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
87'
А. Гаглоев (П)
28'
Р. Мануйлов
81'
Э. Булия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - СКА-Хабаровск
Красная карточка
Ч. Магомадов
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Гаглоев
87'
Замена
В. Свежов
️️️️
Ю. Кириллов
83'
Замена
Р. Аюкин
️️️️
А. Абазов
83'
81'
ГОЛ! 0:2!
Э. Булия
Желтая карточка
А. Куликов
78'
Замена
Р. Янушковский
️️️️
М. Бевеев
75'
Замена
М. Казимир
️️️️
Р. Османов
75'
Желтая карточка
Е. Воронин
74'
Желтая карточка
А. Гаглоев
74'
Замена
Е. Воронин
️️️️
П. Евсеев
71'
69'
Замена
А. Батютин
️️️️
В. Кольцов
68'
Замена
Э. Булия
️️️️
Д. Караев
65'
Желтая карточка
Д. Фомин
61'
Желтая карточка
Д. Караев
60'
Желтая карточка
И. Квеквескири
59'
Замена
В. Никифоров
️️️️
А. Смирнов
49'
Замена
А. Носов
️️️️
Р. Мануйлов
28'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мануйлов
Желтая карточка
Е. Тесленко
14'
Желтая карточка
А. Абазов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
8
Редван Османов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
8
Виталий Кольцов
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
КАМАЗ
13
Валерий Ионин
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
СКА-Хабаровск
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
27
Александр Галимов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
3-2-3-1
71
Мамин
5
Евсеев
2
Тесленко
91
Куликов
23
Абазов
22
Бевеев
13
Замалиев
11
Гаглоев
42
Кириллов
8
Османов
3-4-1-1
1
Сугробов
17
Фомин
3
Литвин
25
Эмерсон
27
Мануйлов
33
Квеквескири
8
Кольцов
96
Смирнов
24
Мартусевич
10
Караев
5
Евсеев
37
Воронин
37
Воронин
5
Евсеев
42
Кириллов
6
Свежов
6
Свежов
42
Кириллов
23
Абазов
7
Аюкин
7
Аюкин
23
Абазов
8
Османов
74
Казимир
74
Казимир
8
Османов
22
Бевеев
10
Янушковский
10
Янушковский
22
Бевеев
96
Смирнов
10
Никифоров
10
Никифоров
96
Смирнов
8
Кольцов
72
Батютин
72
Батютин
8
Кольцов
10
Караев
91
Булия
91
Булия
10
Караев
27
Мануйлов
11
Носов
11
Носов
27
Мануйлов
Остались в запасе
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
13
Валерий Ионин
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
66
Данис Зубаиров
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
10
Юрий Першин
ЛВ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
27
Александр Галимов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
13
Валерий Ионин
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
66
Данис Зубаиров
ЦП
Остались в запасе
10
Юрий Першин
ЛВ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
27
Александр Галимов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча КАМАЗ - СКА-Хабаровск
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Стадион:
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