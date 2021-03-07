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ФНЛ. «Крылья Советов» разгромили «Чертаново», «Спартак-2» проиграл «Балтике» и другие результаты

7 марта 2021, 01:28
1

«Крылья Советов» продолжают лидировать в ФНЛ. Главный тренер Игорь Осинькин разгромил свою бывшую команду «Чертаново» со счетом 5:0.

«Спартак-2» проиграл «Балтике». «Шинник», некогда участник еврокубков, продолжает идти последним.

Первенство ФНЛ. 28-й тур

Акрон (Тольятти) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Батютин, 56; 1:1 – Гираев, 68.

Удаления: Бидловский, 84 – Эммерсон, 37.

Енисей (Красноярск) – Факел (Воронеж) – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Лескано, 33; 1:1 – Никитин, 49; 1:2 – Разборов, 62; 1:3 – Зайцев, 80.

Алания (Владикавказ) – Иртыш (Омск) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Кобесов, 26 (с пенальти).

Волгарь (Астрахань) – Нижний Новгород – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Калинский, 62; 1:1 – Юсупов, 76.

Краснодар-2 (Краснодар) – Велес (Москва) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Сперцян, 13 (с пенальти); 1:1 – Малания, 30 (с пенальти); 2:1 – Сперцян, 78 (с пенальти).

Удаления: Литвинов, 51 (вторая ж.к.) – нет.

Крылья Советов (Самара) – Чертаново (Москва) – 5:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Полуяхтов, 15; 2:0 – Чернов, 30; 3:0 – Цыпченко, 36; 4:0 – Зиньковский, 40; 5:0 – Сергеев, 58.

Удаления: нет – Ляхов, 78 (вторая ж.к.).

Шинник (Ярославль) – Оренбург – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Воробьев, 3; 0:2 – Прудников, 16; 0:3 – Воробьев, 49; 0:4 – Козлов, 68; 1:4 – Азявин, 90+1.

Текстильщик (Иваново) – Томь (Томск) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бачинский, 17; 1:1 – Косарев, 62 (с пенальти).

Нефтехимик (Нижнекамск) – Динамо (Брянск) – 5:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Данилин, 3; 1:1 – Галиулин, 6; 2:1 – Уридия, 21; 3:1 – Юшин, 69; 4:1 – Первушин, 74; 5:1 – Котик, 90.

Удаления: нет – Глушков, 39 (вторая ж.к.).

Торпедо (Москва) – Чайка (Песчанокопское) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Евдокимов, 45; 1:1 – Самсонов, 52 (в свои ворота); 1:2 – Хозин, 89.

Балтика (Калининград) – Спартак-2 (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Гелоян, 19.

Календарь первенства ФНЛ

Турнирная таблица первенства ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Акрон СКА-Хабаровск Енисей Факел Алания Иртыш Волгарь Нижний Новгород Краснодар Краснодар-2 Велес Крылья Советов Чертаново Шинник Оренбург Текстильщик Томь Нефтехимик Динамо Бр Торпедо Чайка Балтика Спартак Спартак-2
Комментарии (1)
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zra78
1615100493
Шинник в "огне"..((((
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