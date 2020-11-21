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    ФНЛ. «Томь» Кержакова победила в гостях «Спартак-2», «Торпедо» – «Акрон» и другие результаты

    «Томь» покинула последнее место таблицы ФНЛ. В очередном туре команда Александра Кержакова справилась с москвичами.

    Лидер разгромил брянское «Динамо». «Торпедо» Сергея Игнашевича обыграло тольяттинцев.

    Первенство ФНЛ. 23-й тур

    Енисей (Красноярск) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Лескано, 80.

    Акрон (Тольятти) – Торпедо (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Баланюк, 89.

    Удаления: нет – Адаев, 82.

    Велес (Москва) – Волгарь (Астрахань) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Максименко, 39.

    Спартак-2 (Москва) – Томь (Томск) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Акмурзин, 1 (в свои ворота); 0:2 – Эннин, 38; 1:2 – Кожедуб, 82.

    Удаления: Петрунин, 90+4 (вторая ж.к.) – нет.

    Алания (Владикавказ) – Оренбург – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сиваков, 51; 1:1 – Хадарцев, 67 (с пенальти); 2:1 – Хадарцев, 89.

    Чайка (Песчанокопское) – Текстильщик (Иваново) – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Хайруллов, 38 (в свои ворота); 1:1 – Умаев, 45+2; 1:2 – Батов, 79; 1:3 – Аппаев, 90+5 (с пенальти).

    Нижний Новгород – Динамо (Брянск) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сулейманов, 19; 2:0 – Султонов, 47; 3:0 – Сапета, 75 (с пенальти).

    Чертаново (Москва) – Иртыш (Омск) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Сычевой, 37.

    Удаления: Ляхов, 90 – нет.

    Балтика (Калининград) – Факел (Воронеж) – 0:0

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.11.2020 23:40
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