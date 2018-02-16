Участники ЧМ-2018 огласят заявки на турнир до 4 июня

Ресурс Goal со ссылкой на FIFA сообщил даты подачи заявок национальных сборных на чемпионат мира-2018.

Согласно документу FIFA от 8 февраля, расширенные списки сборных надо объявить до 14 мая. Число футболистов в предварительной заявке увеличено с 30 до 35. Срок подачи окончательных заявок – 4 июня.

Напомним, 1 декабря 2017 года в Москве состоялась жеребьевка группового этапа турнира. Ее результаты можно посмотреть здесь.

11 городов России примут ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля.

Расписание и место проведения матчей групповой стадии доступны по ссылке.