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    Участники ЧМ-2018 огласят заявки на турнир до 4 июня

    Ресурс Goal со ссылкой на FIFA сообщил даты подачи заявок национальных сборных на чемпионат мира-2018.

    Согласно документу FIFA от 8 февраля, расширенные списки сборных надо объявить до 14 мая. Число футболистов в предварительной заявке увеличено с 30 до 35. Срок подачи окончательных заявок – 4 июня.

    Напомним, 1 декабря 2017 года в Москве состоялась жеребьевка группового этапа турнира. Ее результаты можно посмотреть здесь.

    11 городов России примут ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля.

    Расписание и место проведения матчей групповой стадии доступны по ссылке.

    Источник: Goal.com

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    16.02.2018 15:15
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