Уругвай, Египет, Саудовская Аравия – соперники сборной России по групповому этапу ЧМ-2018

В Москве закончилась жеребьевка группового этапа чемпионата мира-2018. Ее результаты представлены ниже.

Группа А: Россия, Уругвай, Египет, Саудовская Аравия;

Группа В: Португалия, Испания, Иран, Марокко;

Группа С: Франция, Перу, Дания, Австралия;

Группа D: Аргентина, Хорватия, Исландия, Нигерия;

Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия;

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея;

Группа G: Бельгия, Англия, Тунис, Панама;

Группа Н: Польша, Колумбия, Сенегал, Япония.

Турнир пройдет с 14-го июня по 15-е июля в 11-ти городах России.

Расписание и место проведения матчей групповой стадии можно посмотреть здесь.