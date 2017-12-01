Уругвай, Египет, Саудовская Аравия – соперники сборной России по групповому этапу ЧМ-2018

В Москве закончилась жеребьевка группового этапа чемпионата мира-2018. Ее результаты представлены ниже.
Группа А: Россия, Уругвай, Египет, Саудовская Аравия;
Группа В: Португалия, Испания, Иран, Марокко;
Группа С: Франция, Перу, Дания, Австралия;
Группа D: Аргентина, Хорватия, Исландия, Нигерия;
Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия;
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея;
Группа G: Бельгия, Англия, Тунис, Панама;
Группа Н: Польша, Колумбия, Сенегал, Япония.
Турнир пройдет с 14-го июня по 15-е июля в 11-ти городах России.
Расписание и место проведения матчей групповой стадии можно посмотреть здесь.