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    • Уругвай, Египет, Саудовская Аравия – соперники сборной России по групповому этапу ЧМ-2018

    Уругвай, Египет, Саудовская Аравия – соперники сборной России по групповому этапу ЧМ-2018

    В Москве закончилась жеребьевка группового этапа чемпионата мира-2018. Ее результаты представлены ниже.

    Группа А: Россия, Уругвай, Египет, Саудовская Аравия;

    Группа В: Португалия, Испания, Иран, Марокко;

    Группа С: Франция, Перу, Дания, Австралия;

    Группа D: Аргентина, Хорватия, Исландия, Нигерия;

    Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия;

    Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея;

    Группа G: Бельгия, Англия, Тунис, Панама;

    Группа Н: Польша, Колумбия, Сенегал, Япония.

    Турнир пройдет с 14-го июня по 15-е июля в 11-ти городах России.

    Расписание и место проведения матчей групповой стадии можно посмотреть здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2017 18:39
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    Комментарии (189)
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    XAKACИЯ
    1512191544
    КТО ЗА КОГО БУДЕТ БОЛЕТЬ, КОГДА НАШИ ВЫЛЕТЯТ??вот в чем вопрос:)
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    Loveloko
    1512193136
    Если из такой-то группы не выйдут, то зачем тогда нужна сборная?
    Ответить
    <Бывший Футболист>
    1512193635
    1/16 финала, Россия Испания полюбому так будет
    Ответить
    <Бывший Футболист>
    1512193693
    самая ровная группа "Н"
    Ответить
    Alemann
    1512194057
    Ну, Саудовскую Аравию обыграем. Возможно.
    Ответить
    FaTeK1945ru
    1512194293
    ...смотрел по телику на довольных,чересчур довольных Мутко и Черчесова и мне жалко их стало... А Уругваю надо отдать должок за проигрыш на чемпионате (не помню год ) и нам забили гол,а мяч ушёл за лицевую линию.
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    OfaZavr
    1512200142
    Ну вот жребий снова к нам благосклонен, теперь все зависит только от нас .
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    bolela_16
    1512204012
    вперед в 1-8
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    Ивантеевец
    1512206354
    Не надо забывать, что практически на всех ЧМ выстреливает хотя бы одна команда, на которую до старта турнира никто не ставил (Сенегал в 2002, Коста-Рика в 2014 и т.д.), так что со счетов скидовать пока рано любых соперников.
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    ologreds
    1694991825
    numo527776
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    Россия
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