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    Расписание матчей группового этапа ЧМ-2018

    В Москве завершилась жеребьевка групповой стадии чемпионата мира-2018.

    Известно расписание встреч этапа.

    Группа А

    1-й тур
    14 июня. Москва. РоссияСаудовская Аравия
    15 июня. Екатеринбург. ЕгипетУругвай

    2-й тур
    19 июня. Санкт-Петербург. Россия — Египет
    20 июня. Ростов-на-Дону. Уругвай — Саудовская Аравия

    3-й тур
    25 июня. Самара. Уругвай — Россия
    25 июня. Волгоград. Саудовская Аравия — Египет

    Группа B

    1-й тур
    15 июня. Сочи. ПортугалияИспания
    15 июня. Санкт-Петербург. МароккоИран

    2-й тур
    20 июня. Москва. Португалия — Марокко
    20 июня. Казань. Иран — Испания

    3-й тур
    25 июня. Саранск. Иран — Португалия
    25 июня. Калининград. Испания — Марокко

    Группа С

    1-й тур
    16 июня. Казань. ФранцияАвстралия
    16 июня. Саранск. ПеруДания

    2-й тур
    21 июня. Калининград. Франция — Перу
    21 июня. Самара. Дания — Австралия

    3-й тур
    26 июня. Москва. Дания — Франция
    26 июня. Сочи. Австралия — Перу

    Группа D

    1-й тур
    16 июня. Москва. АргентинаИсландия
    16 июня. Калининград. ХорватияНигерия

    2-й тур
    21 июня. Нижний Новгород. Аргентина — Хорватия
    22 июня. Волгоград. Нигерия — Исландия

    3-й тур
    26 июня. Санкт-Петербург. Нигерия — Аргентина
    26 июня. Ростов-на-Дону. Исландия — Хорватия

    Группа Е

    1-й тур
    17 июня. Ростов-на-Дону. БразилияШвейцария
    17 июня. Самара. Коста-РикаСербия

    2-й тур
    22 июня. Калининград. Швейцария — Сербия
    22 июня. Санкт-Петербург. Бразилия — Коста-Рика

    3-й тур
    27 июня. Москва. Бразилия — Сербия
    27 июня. Нижний Новгород. Швейцария — Коста-Рика

    Группа F

    1-й тур
    17 июня. Москва. ГерманияМексика
    18 июня. Нижний Новгород. ШвецияЮжная Корея

    2-й тур
    23 июня. Ростов-на-Дону. Южная Корея — Мексика
    23 июня. Сочи. Германия — Швеция

    3-й тур
    27 июня. Екатеринбург. Мексика — Швеция
    27 июня. Казань. Южная Корея — Германия

    Группа G

    1-й тур
    18 июня. Сочи. БельгияПанама
    18 июня. Волгоград. ТунисАнглия

    2-й тур
    23 июня. Москва. Бельгия — Тунис
    24 июня. Нижний Новгород. Англия — Панама

    3-й тур
    28 июня. Калининград. Англия — Бельгия
    28 июня. Саранск. Панама — Тунис

    Группа H

    1-й тур
    19 июня. Москва. ПольшаСенегал
    19 июня. Саранск. КолумбияЯпония

    2-й тур
    24 июня. Екатеринбург. Япония — Сенегал
    24 июня. Казань. Польша — Колумбия

    3-й тур
    28 июня. Самара. Сенегал — Колумбия
    28 июня. Волгоград. Япония — Польша

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2017 19:24
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    Комментарии (20)
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    каа
    1512145795
    А что в Москве есть стадион "Спартак"...?
    Ответить
    TAGANROG 161
    1512145886
    Живу в Таганроге очень хочу на матчи в Ростове,по восходящей Бразилия-Швейцария,Исландия-Хорватия,Уругвай-Саудовская Аравия,Южная Корея-Мексика.
    Ответить
    Decorhome
    1512145906
    14 июня. Москва. Россия — Саудовская Аравия 1:0 19 июня. Санкт-Петербург. Россия — Египет 1:1 25 июня. Самара. Уругвай - Россия 1:2
    Ответить
    Burunduk
    1512146763
    Здесь есть косяки. Бомбардир исправьте. В Калининграде 16 июня Хорватия - Нигерия, 22 июня Сербия - Швейцария, 25 июня Испания - Марокко, 28 июня Англия - Бельгия. У нас будет весело. http://www.fifa.com/mm/Document/Tournament/Competition/02/66/71/62/2018fwc_matchschedule_18032016_Neutral.pdf
    Ответить
    BRO_football
    1512147733
    В Нижний Новгород Месси приедет. Ждём аншлаг.
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    dok66
    1512148379
    Что-то Е-бургу не сильно повезло . Из грандов - только Испания . Хотя география большая : от Японии - до Уругвая Ждем в гости весь мир .
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    lekseij2007
    1512151420
    Надеюсь, Поляков наши фаны отъе.....шут.
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    Антибиотик
    1512152044
    Зачем такое расписание? Могли бы время матчей проставить, а так не полная картина получается.
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    mutabor0992
    1512171399
    А чего эти олени время начала матча не написали???Его угадать нужно?
    Ответить
    ologreds
    1694991825
    numo527781
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