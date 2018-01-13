Чемпионшип. «Халл Сити» сыграл вничью с «Редингом» и продлил безвыигрышную серию до шести матчей

В матче 27-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» сыграл вничью с «Редингом» – 0:0.
Таким образом, «тигры», ранее возглавляемые Леонидом Слуцким, продлили безвыигрышную серию до шести встреч.
С результатами остальных матчей можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 27-й тур
Кардифф – Сандерленд – 4:0 (0:0)
Бристоль Сити – Норвич – 0:1 (0:0)
Брентфорд – Болтон – 2:0 (1:0)
Бирмингем – Дерби Каунти – 0:3 (0:1)
Миллуолл – Престон – 1:1 (1:0)
Ноттингем Форест – Астон Вилла – 0:1 (0:1)
Источник: Бомбардир.ру