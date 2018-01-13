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  • Чемпионшип. «Халл Сити» сыграл вничью с «Редингом» и продлил безвыигрышную серию до шести матчей

Чемпионшип. «Халл Сити» сыграл вничью с «Редингом» и продлил безвыигрышную серию до шести матчей

13 января 2018, 22:23
2

В матче 27-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» сыграл вничью с «Редингом» – 0:0.

Таким образом, «тигры», ранее возглавляемые Леонидом Слуцким, продлили безвыигрышную серию до шести встреч.

С результатами остальных матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 27-й тур

Кардифф – Сандерленд – 4:0 (0:0)

Бристоль Сити – Норвич – 0:1 (0:0)

Брентфорд – Болтон – 2:0 (1:0)

Бирмингем – Дерби Каунти – 0:3 (0:1)

Барнсли – Вулверхэмптон – 0:0

Халл Сити – Рединг – 0:0

Мидлсбро – Фулхэм – 0:1 (0:0)

Миллуолл – Престон – 1:1 (1:0)

Бертон – КПР – 1:3 (1:1)

Ипсвич – Лидс – 1:0 (0:0)

Ноттингем Форест – Астон Вилла – 0:1 (0:1)

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Кардифф Сандерленд Бристоль Сити Норвич Сити Брентфорд Болтон Бирмингем Сити Дерби Каунти Барнсли Вулверхэмптон Халл Сити Рединг Мидлсбро Фулхэм Миллуолл Престон Бертон Альбион Куинз Парк Рейнджерс Ипсвич Таун Лидс Ноттингем Форест Астон Вилла
Комментарии (2)
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VSt
1515875758
А Слуцкого зря уволили.
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OfaZavr
1515918801
ну вот та же песня продолжается и после увольнения Слуцкого, а они скорее увольнять, в своих внутренних проблемах прежде всего должны разобраться.
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