Чемпионшип. «Халл Сити» сыграл вничью с «Редингом» и продлил безвыигрышную серию до шести матчей

В матче 27-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» сыграл вничью с «Редингом» – 0:0.

Таким образом, «тигры», ранее возглавляемые Леонидом Слуцким, продлили безвыигрышную серию до шести встреч.

С результатами остальных матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 27-й тур

Кардифф – Сандерленд – 4:0 (0:0)

Бристоль Сити – Норвич – 0:1 (0:0)

Брентфорд – Болтон – 2:0 (1:0)

Бирмингем – Дерби Каунти – 0:3 (0:1)

Барнсли – Вулверхэмптон – 0:0

Халл Сити – Рединг – 0:0

Мидлсбро – Фулхэм – 0:1 (0:0)

Миллуолл – Престон – 1:1 (1:0)

Бертон – КПР – 1:3 (1:1)

Ипсвич – Лидс – 1:0 (0:0)

Ноттингем Форест – Астон Вилла – 0:1 (0:1)

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