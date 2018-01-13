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    Чемпионшип. «Халл Сити» сыграл вничью с «Редингом» и продлил безвыигрышную серию до шести матчей

    В матче 27-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» сыграл вничью с «Редингом» – 0:0.

    Таким образом, «тигры», ранее возглавляемые Леонидом Слуцким, продлили безвыигрышную серию до шести встреч.

    С результатами остальных матчей можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 27-й тур

    Кардифф – Сандерленд – 4:0 (0:0)

    Бристоль Сити – Норвич – 0:1 (0:0)

    Брентфорд – Болтон – 2:0 (1:0)

    Бирмингем – Дерби Каунти – 0:3 (0:1)

    Барнсли – Вулверхэмптон – 0:0

    Халл Сити – Рединг – 0:0

    Мидлсбро – Фулхэм – 0:1 (0:0)

    Миллуолл – Престон – 1:1 (1:0)

    Бертон – КПР – 1:3 (1:1)

    Ипсвич – Лидс – 1:0 (0:0)

    Ноттингем Форест – Астон Вилла – 0:1 (0:1)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2018 22:23
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 января 2018, 11:33

      ну вот та же песня продолжается и после увольнения Слуцкого, а они скорее увольнять, в своих внутренних проблемах прежде всего должны разобраться.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 13 января 2018, 23:35

      А Слуцкого зря уволили.

      2
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