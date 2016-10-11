Отбор на ЧМ-2018. Германия обыграла Северную Ирландию, Англия и Словения сыграли вничью и другие результаты

В матче третьего тура группового этапа отбора на ЧМ-2018 в зоне УЕФА сборная Германии благодаря голам Юлиана Драксера и Сами Хедиры обыграла команду Северной Ирландии – 2:0.

Также в этой группе Чехия сыграла вничью с Азербайджаном, Норвегия одолела Сан-Марино.

В группе E Дания уступила Черногории, Польша переиграла Армению.

В группе F Литва обыграла Мальту, Словакия разгромила Шотландию, Словения и Англия не выявили победителя.

ЧМ-2018. Отборочный раунд. Групповой этап. Европа. Группа C. 3-й тур

Чехия – Азербайджан – 0:0 (0:0)

Германия – Северная Ирландия – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дракслер, 13; 2:0 – Хедира, 17.

Норвегия – Сан-Марино – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Симончини, 12 (в свои ворота); 1:1 – Стефанелли, 54; 2:1 – Диоманде, 77; 3:1 – Самуельсен, 82; 4:1 – Кинг, 83.

ЧМ-2018. Отборочный раунд. Групповой этап. Европа. Группа E. 3-й тур

Дания – Черногория – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Бечирай, 32.

Польша – Армения – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Мкоян, 48 (в свои ворота); 1:1 – Пиццелли, 50; 2:1 – Левандовски, 90+2.

Удаления: нет – Андонян, 31.

ЧМ-2018. Отборочный раунд. Групповой этап. Европа. Группа F. 3-й тур

Литва – Мальта – 2:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Черных, 76; 2:0 – Новиковас, 84 (с пенальти).

Удаления: нет – Каруана, 82.

Словакия – Шотландия – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мак, 18; 2:0 – Мак, 56; 3:0 – Немец, 68.

Словения – Англия – 0:0 (0:0)

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

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