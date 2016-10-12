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Судьи
Главный судья:
Дениз Айтекин (Оберсбах)
Материалы

Словения - Англия

11.10.2016, Вторник, 21:45 мск Любляна, стадион Стожице Стэдиум Трансляция: Матч ТВ Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур Словения - Англия
Обзор матча
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа E
6 тур
14 июня, воскресенье 19:00 Словения 2:3 Англия
4 тур
15 ноября, суббота 20:00 Англия 3:1 Словения
Чемпионат мира 2010, группа C
3 тур
23 июня, среда 18:00 Словения 0:1 Англия
Товарищеские матчи. Сборные 2009

5 сентября, суббота 20:30 Англия 2:1 Словения
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Англия 10 8 2 0 18:3 +15 26
2. Словакия 10 6 0 4 17:7 +10 18
3. Шотландия 10 5 3 2 17:12 +5 18
4. Словения 10 4 3 3 12:7 +5 15
5. Литва 10 1 3 6 7:20 -13 6
6. Мальта 10 0 1 9 3:25 -22 1
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    Рейтинг: +17

    rumbinaddd 11 октября 2016, 23:30

    да слабы англичане

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