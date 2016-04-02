Чемпионшип. «Халл» разгромил «Бристоль Сити» и другие результаты

В матче 39-го тура Чемпионшипа «Халл» забил четыре безответных мяча в ворота «Бристоль Сити». Отличились Кертис Дэвис, Роберт Шодграсс, Мохамед Диаме и Соне Алуко.

В других встречах тура «Болтон» уступил «Редингу», «Кардифф» обыграл «Дерби», «Чарльтон» одолел «Бирмингем», «Фулхэм» переиграл «Милтон», «Хаддерсфилд» уступил «Шеффилд Уэнсдэй», «Ноттингем» проиграл «Брентфорду», «Ротерхэм» оказался сильнее «Лидса», «Вулверхэмптон» и «Ипсвич» голов не забили.

Ранее в этом туре «Блэкберн» в меньшинстве уступил «Престону», «Брайтон» сыграл вничью с «Бернли», «Мидлсбро» обыграл «КПР».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 39-й тур

Болтон – Рединг – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Джон, 90.

Удаление: Холдинг, 22.

Кардифф – Дерби – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Манга, 37; 1:1 – Мартин, 49; 2:1 – О’Киф, 68.

Чарльтон – Бирмингем – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Торал, 32; 1:1 – Гудмундссон, 38; 2:1 – Тейшейра, 90.

Фулхэм – Милтон – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – МакКормак, 54; 1:1 – Мерфи, 63; 2:1 – Дембеле, 75.

Хаддерсфиилд – Шеффилд Уэнсдэй – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Форестьери, 83.

Халл – Бристоль Сити – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дэвис, 14; 2:0 – Шодграсс, 39; 3:0 – Диаме, 72; 4:0 – Алуко, 80.

Ноттингем – Брентфорд – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Вайб, 49; 0:2 – Йеннари, 65; 0:3 – Каньос, 87.

Удаление: Личай, 77.

Ротерхэм – Лидс – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Фреклингтон, 27; 1:1 – Мерфи, 79; 2:1 – Хэлфорд (с пенальти), 90.

Удаления: Дербишир, 61; Сильвестри, 89.

Вулверхэмптон – Ипсвич – 0:0 (0:0)

Блэкберн – Престон – 1:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Уорд, 13; 1:1 – Гарнер, 25 (с пенальти); 1:2 – Хагилл, 43.

Удаление: Даффи, 24.

Брайтон – Бернли – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Стивенс, 30; 1:1 – Грэй, 34; 2:1 – Кноккарт, 45; 2:2 – Кин, 90.

КПР – Мидлсбро – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Роудс, 18; 1:1 – Макки, 31; 1:2 – Рамирес, 52; 1:3 – Гибсон, 57; 2:3 – Чери, 86.

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