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  • «Бавария» сыграет с «Реалом» в 1/4 ЛЧ. В списке Макларена оказались игроки сборной России. Дайджест событий дня

«Бавария» сыграет с «Реалом» в 1/4 ЛЧ. В списке Макларена оказались игроки сборной России. Дайджест событий дня

Моуринью сделал подарок Бердыеву

Перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью зашел в раздевалку «Ростова», чтобы передать Курбану Бердыеву коробку с подарком. Что именно там содержалось – неизвестно.

«В Ростове мне вручили замечательный подарок, и я должен был сделать ответный жест. Мы знакомы с тех времен, когда мой «Интер» играл против «Рубина» в Лиге чемпионов. Это очень приятный и вежливый человек. Хотя и немного закрытый», – рассказал Моуринью в послематчевом интервью.

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Заработки «Ростова» в Европе составили более 18 миллионов

Вот так «приятный, вежливый и немного закрытый человек» обогатил «Ростов», пройдя очень красивый и достойный путь в нынешнем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы. Два миллиона евро ростовчане получили за участие в отборочном турнире Лиги чемпионов, 12,7 миллиона – за выход в групповую стадию турнира, 1,5 миллиона – за победу над «Баварией» (3:2), 1 миллион – за две ничьи с ПСВ. Кроме того, «Ростов» заработал 500 тысяч за участие в 1/16 финала Лиги Европы, и 750 тысяч за выход в 1/8 финала турнира. Пока еще не учтены поступления от реализации маркетинговых прав клуба.

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«Ростов» мог бы попасть на «Андерлехт»

Но еврокубки продолжаются без наших клубов. По результатам жеребьевки Лиги Европы соперником «Манчестер Юнайтед», который на предыдущей стадии выбил из турнира «Ростов», стал «Андерлехт». «Сельта», по сумме двух встреч обыгравшая «Краснодар», встретится с «Генком». Кроме того, «Аякс» сыграет с «Шальке», а «Лион» – с «Бешикташем».

Сразу два суперпротивостояния пройдут в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов. «Бавария» сыграет с «Реалом», а «Ювентус» встретится с «Барселоной». Помимо этого, «Атлетико» попробует выбить «Лестер», а дортмундская «Боруссия» будет биться против «Монако».

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В список Макларена попали известные российские футболисты

Несколько футболистов сборной России угодило в список профессора Ричарда Макларена о применении допинга. Сначала речь зашла об Александре Кокорине, а затем были упомянуты еще четыре игрока – Игорь Акинфеев, Денис Глушаков, Юрий Жирков и Игорь Денисов. «Действительно, мы уже направили в WADA запрашиваемые копии протоколов допинг-проб российских футболистов. По нашим данным, Акинфеев попал под номером A0016, а Юрий Жирков в списке Макларена значится под номером А0997», – заявил источник, близкий к ситуации.

Комитет по этике РФС продолжает искать Слуцкого

«Ситуация с Леонидом Слуцким все та же. Сегодня мои сотрудники получили обязательное задание – любыми путями связаться с Леонидом Викторовичем и обязательно его найти! Вот с утра его разыскивают, но пока, к сожалению, поиски не принесли никакого результата. Мы же не сыскная полиция, в конце концов», – возмущен глава комитета по этике РФС Семен Андреев.

Поводом для розыска послужили слова Леонида Слуцкого в адрес арбитров, когда тренер в одной из телепередач заявил, что «если человек – арбитр, его уже можно бить, по крайней мере, если это российский арбитр». 15 февраля Слуцкому рекомендовали принести публичные извинения, однако связаться с ним никак не получается.

Три наряда полиции приехали мирить Траоре с подругой

Куда более интересными делами занималась испанская полиция, которую вызвали соседи нападающего «Спортинга» Ласины Траоре, поссорившегося у себя дома со своей подругой. В итоге, нагрянуло сразу три наряда полиции, после чего девушка игрока уехала в гостиницу. Спортивный директор «Спортинга» Нико Родригес вынужден был прибыть к месту происшествия, чтобы уладить все вопросы с полицией, поскольку Траоре плохо знает испанский язык. Кроме того, футболиста подозревали в гендерном насилии, но представители «Спортинга» утверждают, что спор разгорелся по финансовым причинам.

Шмейхель стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель выбран лучшим игроком недели по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, во второй встрече против «Севильи» (2:0) датский вратарь отразил пенальти и помог команде пробиться в четвертьфинал. Голкипер также отбил 11-метровый и в первом матче «Лестера» с «Севильей».

Кроме того, была составлена символическая сборная ответных игр 1/8 финала Лиги Европы, куда попали сразу три футболиста «Манчестер Юнайтед», минимально обыгравшего «Ростов». Полностью команда выглядит так.

«Анжи» впервые забил и выиграл при Григоряне

Сегодня в РФПЛ стартовал 20-й тур: в Махачкале «Анжи» сумел победить «Оренбург» с минимальным счетом благодаря одному точному удару Александра Прудникова на 79-й минуте. Этот гол, а также победа – стали первыми для махачкалинцев под руководством нового главного тренера – Александра Григоряна.

Остальные матчи будут сыграны в два следующих дня – в субботу состоятся три игры, а в воскресенье пройдут еще четыре встречи российского чемпионата.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Анжи Оренбург Лестер Спортинг Россия Бавария Реал Боруссия Д Манчестер Юнайтед Ростов Денисов Игорь Акинфеев Игорь Жирков Юрий Глушаков Денис Шмейхель Каспер Кокорин Александр Траоре Ласина Слуцкий Леонид Моуринью Жозе
Комментарии (12)
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mihail200606
1489778723
бл..., даже если кокорин и принимает допинг , то он паленый наверное... мамаич впарил херню какую нибудь.. пусть посмотрят как он играет)))
вопросы и без анализов отпадут сами собой...
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mihail200606
1489778838
а слуцкий после матча зенита кажется еще более правым)) вот и возбудились по его поводу...
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myelementisearth
1489779854
Акинфеев в рамке!!! под допингом, теперь все понятно ))))
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lihindic
1489788859
пошёл он этот макларен
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igormaddog
1489792346
Правда достал Макларен!!!Может вломит ему уже хоть кто нибудь!!!
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giluxa1963
1489815516
Слуцкий не официальное лицо и имеет право говорить все что считает нужным как любой болельщик тем более правду о беспределе российского судейства
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4ekyIIIka
1489816363
Реал не купил жеребьевку?! о_О Странно....
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Cant Stop
1489851524
Российские футболисты на допинге...... смешно
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CATMAN
1491312743
Бла бла бла. Чепуха все это!!!!!
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CATMAN
1491491555
l
Ответить
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