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    «Мы дерьмо, но дело сделано». Как фанаты «МЮ» оценивают победу над «Ростовом»


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    Голосов: 8
    17.03.2017 09:30
    «МЮ» – в четвертьфинале Лиги Европы, но радости у фанатов мало. «Бомбардир» собрал первую реакцию болельщиков с популярного форума RedCafe.

    Дело сделано.

    Blatzo

    Мы – дерьмо. Но дело сделано.

    Godfather

    Ужасно. Нет, правда. Просто ужасно.

    RedSky

    Удручает, насколько мы отстойны. Нужны высококлассные игроки, просто срочно.

    Adisa

    Пора писать петицию, требующую законодательно запретить Филу Джонсу когда-либо играть левого вингера.

    LuisNaniencia

    Это было ужасно. Чтобы выиграть этот турнир – нужно сильно добавлять.

    shaggy

    Это футбольная диаррея.

    RuudTom83

    Сыграли как дерьмо, но: а) прошли дальше; б) хоть немного посмотрели на команду без Погба.

    red_devil83

    Какой героический вечер! Побит могучий «Ростов», и мы все-таки попали в число восьми лучших в Лиге Европы!

    AndyJ1985

    Все это не очень хорошо. Против команды такого уровня должны были играть лучше. Один их гол мог либо решить все, либо перевести в овертайм. Ромеро – игрок матча.

    LouisDanGaal

    Работа сделана. Вполне прилично Феллайни отыграл вместо Погба. Если даже не лучше. Кто бы мог подумать.

    Ban

    Плюс: Ромеро? Минус: все остальное. Дерьмовый матч.

    whatwha

    В позитив следует добавить ситуацию с бананом. Давно так не ржал.

    Ahmed87

    Ужасно. Не чувствовал себя столь опустошенным со времен ван Гаала. Жуткое зрелище, кошмарная тактика. Если б не Ромеро – мы бы вылетели.

    Devil may care

    Прошли команду, припарковавшую целый самолет. Спасибо, Ромеро. Отличная работа.

    RedDevil@84

    Круто ты сейчас обвинил их в излишне защитной игре, но при этом поблагодарил своего вратаря за отличную работу.

    AndyJ1985

    Отвратительно сыграли против очень слабого клуба.

    All 3 United

    Два часа жизни убил на это...

    Cooksen

    Что это был за второй тайм? Бананагейт, забеги Джонса в стиле Бэйла, финты Феллайни в стиле Зидана?

    JB08

    Не пропустили. Прошли дальше. Слава богу, я не читал обсуждение матча.

    Peanut Butter

    Сколько же нытиков развелось. Ну не лучшая игра, зато выиграли, при этом доминировали, Мхитарян был хорош, а «Ростов» наглухо закрылся, но мы все-таки забили, к чему и стремились.

    M4YON

    «Ростов» – кошмар для соперников, теперь видно, как они доставляют проблемы и почему так мало пропускают. Даже на своем стадионе спокойно себе держали 11 игроков за линией мяча и пытались уколоть нас своей беготней. Их защитники вдруг превратились в кирпичную стену. Все это, плюс непривычные 3-5-2, плохое завершение атак и медлительность Златана – играло им на руку.

    Irrational.

    С негативом не согласен: нам не так уж и требовалось забивать, ведь мы не пропускали, а «Ростов» стоял за линией мяча в 11 человек постоянно, а мы 3-4 отличных момента создать сумели. Не лучшая игра, но мы целый час играли вдесятером с крутым «Челси» три дня назад.

    Unlikely lad

    Представьте нас в ЛЧ? Да мы не заслуживаем там быть. Нас там испепелят. С такой трусливой игрой, как во втором тайме.

    Alabaster Codify7

    Иногда казалось, что мы играли 5-0-5. Без полузащиты вообще.

    JG3001

    Ну, и чем это отличается от шоу ван Гаала прошлых лет? А тут еще и дополнительных 150 миллионов потрачено.

    BennyBlanco

    Очень сильно напомнило матч с «Зарей» дома. Такая же домашняя игра против команды, которую должны обыгрывать, и все так же очень тяжело на фоне молчащего «Олд Траффорд».

    Raw

    Никогда не посчитаю итоговые 2:1 с «Ростовом» за хороший результат. Мои ожидания гораздо выше. Я не рассчитываю на 10:0, но считаю, что «МЮ» обязан играть на более высоком уровне, чем такой соперник. Реакция на эту игру показывает, как низко мы пали за эти четыре года. И по результатам, и по амбициям.

    RedSky

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии20
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      Рейтинг: -256

      balaton78 20 марта 2017, 12:11

      Пусть радуются,что у Ростова не играли Гацкан и Калачёв,а то неизвестно чем бы всё закончилось...

      -1
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      Рейтинг: +32

      umarjon1935 18 марта 2017, 05:23

      Может в банане допинг??!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 18 марта 2017, 02:36

      Нет, дорогие мои сотоварищи, это не высказывания, это просто бальзам на мою душу, чувство гордости за не самый престижный клуб, коим он является для экспертов, а для меня самый что и не наесть престижный и почти родной, меня не покидает

      0
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      Рейтинг: +212

      Kalida 17 марта 2017, 22:53

      Интересно, они знали, что у Ростова был небоевой состав?)

      2
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      Рейтинг: +212

      Kalida 17 марта 2017, 22:48

      Ах, как было бы прекрасно забей Ростов гол! Но увы.. Спасибо, Ростов, за игры в ЛЕ!

      0
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      Рейтинг: +212

      Kalida > Kalida 17 марта 2017, 22:50

      и да, было бы интересно почитать заморские комментарии после поражения МЮ))

      0
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      Рейтинг: +6

      maks25@ 17 марта 2017, 18:39

      Недоценивать Ростов - в этом и вся причина болельщиков МЮ, которые считают, что российский клуб нужно было проходить со свистом. Да, дайте Ростову хотя бы Рохо и Линграда, и они сразу станут мощнее маникуанцев. Я к чему пишу, что такими звёздами как Погба, Юнайтед не умеет пользоваться. Ну хоть Неймара пусть купят за 200 миллионов - толка будет мало. Ростов не одолел их, да потому, что противник - мешок с деньгами. Какие бы деньги и игроки не были - они явно меньше мотивированы. МЮ ничего не добьётся в Лиге Чемпионов ближайшие пять лет...

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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 17 марта 2017, 16:22

      Согласен-"Вы дерьмо"!!!

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng 17 марта 2017, 12:08

      Ростов» – кошмар для соперников........их защитники вдруг превратились в кирпичную стену...



      Супер, кто бы мог подумать, что вся футбольная супердержава обсуждает матч МЮ - Rostov ( рука дрогнула по-русски написать). А ещё также обсуждали в Мюнхене, Амстердаме, Праге, Андерлехте.... Волшебно!

      7
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 17 марта 2017, 10:53

      Высококлассные игроки и вправду нужны. По большому счету, кроме Маты, Мхитаряна, Ибры, Байи и Де Хеа - всех остальных разогнать надо, и в первую очередь переоцененного Погба

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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 17 марта 2017, 10:49

      судя по коментам эти болельщики сами дерьмо полное, разве это болельщики, они думаю раз выиграли 1-0 это позор, как они спрашивали после жеребьевки, Ростов он же и Москвы?), что тут еще сказать, раз Ростов значит должны выносит 5-0 и 6-0, на секундочку обыграна Бавария, игры проигранные Атлетико в один мяч о чем то говорят, да этих болельщиков и назвать то нельзя болельщиками МЮ, хоть чуть то надо в футболе разбираться то ..
      а Ростову пламенный привет, очень достойное выступление в еврокомпании, МОЛОДЦЫ!!!

      3
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 > fortune-bva 17 марта 2017, 13:21

      Про болел английских в точку. А между тем в ЛЧ из английских команд остался только Лестер, с которым все хотят встретиться в следующем раунде, потому что с Севильей ему просто очень повезло. А англосаксы всё мнят себя королями.

      2
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