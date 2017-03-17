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  • «Мы дерьмо, но дело сделано». Как фанаты «МЮ» оценивают победу над «Ростовом»

«Мы дерьмо, но дело сделано». Как фанаты «МЮ» оценивают победу над «Ростовом»

Дело сделано.

Blatzo

Мы – дерьмо. Но дело сделано.

Godfather

Ужасно. Нет, правда. Просто ужасно.

RedSky

Удручает, насколько мы отстойны. Нужны высококлассные игроки, просто срочно.

Adisa

Пора писать петицию, требующую законодательно запретить Филу Джонсу когда-либо играть левого вингера.

LuisNaniencia

Это было ужасно. Чтобы выиграть этот турнир – нужно сильно добавлять.

shaggy

Это футбольная диаррея.

RuudTom83

Сыграли как дерьмо, но: а) прошли дальше; б) хоть немного посмотрели на команду без Погба.

red_devil83

Какой героический вечер! Побит могучий «Ростов», и мы все-таки попали в число восьми лучших в Лиге Европы!

AndyJ1985

Все это не очень хорошо. Против команды такого уровня должны были играть лучше. Один их гол мог либо решить все, либо перевести в овертайм. Ромеро – игрок матча.

LouisDanGaal

Работа сделана. Вполне прилично Феллайни отыграл вместо Погба. Если даже не лучше. Кто бы мог подумать.

Ban

Плюс: Ромеро? Минус: все остальное. Дерьмовый матч.

whatwha

В позитив следует добавить ситуацию с бананом. Давно так не ржал.

Ahmed87

Ужасно. Не чувствовал себя столь опустошенным со времен ван Гаала. Жуткое зрелище, кошмарная тактика. Если б не Ромеро – мы бы вылетели.

Devil may care

Прошли команду, припарковавшую целый самолет. Спасибо, Ромеро. Отличная работа.

RedDevil@84

Круто ты сейчас обвинил их в излишне защитной игре, но при этом поблагодарил своего вратаря за отличную работу.

AndyJ1985

Отвратительно сыграли против очень слабого клуба.

All 3 United

Два часа жизни убил на это...

Cooksen

Что это был за второй тайм? Бананагейт, забеги Джонса в стиле Бэйла, финты Феллайни в стиле Зидана?

JB08

Не пропустили. Прошли дальше. Слава богу, я не читал обсуждение матча.

Peanut Butter

Сколько же нытиков развелось. Ну не лучшая игра, зато выиграли, при этом доминировали, Мхитарян был хорош, а «Ростов» наглухо закрылся, но мы все-таки забили, к чему и стремились.

M4YON

«Ростов» – кошмар для соперников, теперь видно, как они доставляют проблемы и почему так мало пропускают. Даже на своем стадионе спокойно себе держали 11 игроков за линией мяча и пытались уколоть нас своей беготней. Их защитники вдруг превратились в кирпичную стену. Все это, плюс непривычные 3-5-2, плохое завершение атак и медлительность Златана – играло им на руку.

Irrational.

С негативом не согласен: нам не так уж и требовалось забивать, ведь мы не пропускали, а «Ростов» стоял за линией мяча в 11 человек постоянно, а мы 3-4 отличных момента создать сумели. Не лучшая игра, но мы целый час играли вдесятером с крутым «Челси» три дня назад.

Unlikely lad

Представьте нас в ЛЧ? Да мы не заслуживаем там быть. Нас там испепелят. С такой трусливой игрой, как во втором тайме.

Alabaster Codify7

Иногда казалось, что мы играли 5-0-5. Без полузащиты вообще.

JG3001

Ну, и чем это отличается от шоу ван Гаала прошлых лет? А тут еще и дополнительных 150 миллионов потрачено.

BennyBlanco

Очень сильно напомнило матч с «Зарей» дома. Такая же домашняя игра против команды, которую должны обыгрывать, и все так же очень тяжело на фоне молчащего «Олд Траффорд».

Raw

Никогда не посчитаю итоговые 2:1 с «Ростовом» за хороший результат. Мои ожидания гораздо выше. Я не рассчитываю на 10:0, но считаю, что «МЮ» обязан играть на более высоком уровне, чем такой соперник. Реакция на эту игру показывает, как низко мы пали за эти четыре года. И по результатам, и по амбициям.

RedSky

Лига Европы Лига Европы Манчестер Юнайтед Ростов
Комментарии (20)
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Вингер91
1489732890
Первый комент что, от Слуцкого?
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sprint5
1489735368
обыкновенное английское нытье
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bset
1489735613
Devil may care Прошли команду, припарковавшую целый самолет. Спасибо, Ромеро. Отличная работа. RedDevil@84 Круто ты сейчас обвинил их в излишне защитной игре, но при этом поблагодарил своего вратаря за отличную работу. просто убило))
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AndresLoko
1489736959
судя по коментам эти болельщики сами дерьмо полное, разве это болельщики, они думаю раз выиграли 1-0 это позор, как они спрашивали после жеребьевки, Ростов он же и Москвы?), что тут еще сказать, раз Ростов значит должны выносит 5-0 и 6-0, на секундочку обыграна Бавария, игры проигранные Атлетико в один мяч о чем то говорят, да этих болельщиков и назвать то нельзя болельщиками МЮ, хоть чуть то надо в футболе разбираться то .. а Ростову пламенный привет, очень достойное выступление в еврокомпании, МОЛОДЦЫ!!!
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diadushka
1489737182
Высококлассные игроки и вправду нужны. По большому счету, кроме Маты, Мхитаряна, Ибры, Байи и Де Хеа - всех остальных разогнать надо, и в первую очередь переоцененного Погба
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eleng
1489741737
Ростов» – кошмар для соперников........их защитники вдруг превратились в кирпичную стену...

Супер, кто бы мог подумать, что вся футбольная супердержава обсуждает матч МЮ - Rostov ( рука дрогнула по-русски написать). А ещё также обсуждали в Мюнхене, Амстердаме, Праге, Андерлехте.... Волшебно!
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Тяп-Ляп.
1489756979
Согласен-"Вы дерьмо"!!!
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maks25@
1489765174
Недоценивать Ростов - в этом и вся причина болельщиков МЮ, которые считают, что российский клуб нужно было проходить со свистом. Да, дайте Ростову хотя бы Рохо и Линграда, и они сразу станут мощнее маникуанцев. Я к чему пишу, что такими звёздами как Погба, Юнайтед не умеет пользоваться. Ну хоть Неймара пусть купят за 200 миллионов - толка будет мало. Ростов не одолел их, да потому, что противник - мешок с деньгами. Какие бы деньги и игроки не были - они явно меньше мотивированы. МЮ ничего не добьётся в Лиге Чемпионов ближайшие пять лет...
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Kalida
1489780435
Интересно, они знали, что у Ростова был небоевой состав?)
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balaton78
1490001119
Пусть радуются,что у Ростова не играли Гацкан и Калачёв,а то неизвестно чем бы всё закончилось...
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