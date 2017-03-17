«Мы дерьмо, но дело сделано». Как фанаты «МЮ» оценивают победу над «Ростовом»

Дело сделано.
Blatzo
Мы – дерьмо. Но дело сделано.
Godfather
Ужасно. Нет, правда. Просто ужасно.
RedSky
Удручает, насколько мы отстойны. Нужны высококлассные игроки, просто срочно.
Adisa
Пора писать петицию, требующую законодательно запретить Филу Джонсу когда-либо играть левого вингера.
LuisNaniencia
Это было ужасно. Чтобы выиграть этот турнир – нужно сильно добавлять.
shaggy
Это футбольная диаррея.
RuudTom83
Сыграли как дерьмо, но: а) прошли дальше; б) хоть немного посмотрели на команду без Погба.
red_devil83
Какой героический вечер! Побит могучий «Ростов», и мы все-таки попали в число восьми лучших в Лиге Европы!
AndyJ1985
Все это не очень хорошо. Против команды такого уровня должны были играть лучше. Один их гол мог либо решить все, либо перевести в овертайм. Ромеро – игрок матча.
LouisDanGaal
Работа сделана. Вполне прилично Феллайни отыграл вместо Погба. Если даже не лучше. Кто бы мог подумать.
Ban
Плюс: Ромеро? Минус: все остальное. Дерьмовый матч.
whatwha
В позитив следует добавить ситуацию с бананом. Давно так не ржал.
Ahmed87
Ужасно. Не чувствовал себя столь опустошенным со времен ван Гаала. Жуткое зрелище, кошмарная тактика. Если б не Ромеро – мы бы вылетели.
Devil may care
Прошли команду, припарковавшую целый самолет. Спасибо, Ромеро. Отличная работа.
RedDevil@84
Круто ты сейчас обвинил их в излишне защитной игре, но при этом поблагодарил своего вратаря за отличную работу.
AndyJ1985
Отвратительно сыграли против очень слабого клуба.
All 3 United
Два часа жизни убил на это...
Cooksen
Что это был за второй тайм? Бананагейт, забеги Джонса в стиле Бэйла, финты Феллайни в стиле Зидана?
JB08
Не пропустили. Прошли дальше. Слава богу, я не читал обсуждение матча.
Peanut Butter
Сколько же нытиков развелось. Ну не лучшая игра, зато выиграли, при этом доминировали, Мхитарян был хорош, а «Ростов» наглухо закрылся, но мы все-таки забили, к чему и стремились.
M4YON
«Ростов» – кошмар для соперников, теперь видно, как они доставляют проблемы и почему так мало пропускают. Даже на своем стадионе спокойно себе держали 11 игроков за линией мяча и пытались уколоть нас своей беготней. Их защитники вдруг превратились в кирпичную стену. Все это, плюс непривычные 3-5-2, плохое завершение атак и медлительность Златана – играло им на руку.
Irrational.
С негативом не согласен: нам не так уж и требовалось забивать, ведь мы не пропускали, а «Ростов» стоял за линией мяча в 11 человек постоянно, а мы 3-4 отличных момента создать сумели. Не лучшая игра, но мы целый час играли вдесятером с крутым «Челси» три дня назад.
Unlikely lad
Представьте нас в ЛЧ? Да мы не заслуживаем там быть. Нас там испепелят. С такой трусливой игрой, как во втором тайме.
Alabaster Codify7
Иногда казалось, что мы играли 5-0-5. Без полузащиты вообще.
JG3001
Ну, и чем это отличается от шоу ван Гаала прошлых лет? А тут еще и дополнительных 150 миллионов потрачено.
BennyBlanco
Очень сильно напомнило матч с «Зарей» дома. Такая же домашняя игра против команды, которую должны обыгрывать, и все так же очень тяжело на фоне молчащего «Олд Траффорд».
Raw
Никогда не посчитаю итоговые 2:1 с «Ростовом» за хороший результат. Мои ожидания гораздо выше. Я не рассчитываю на 10:0, но считаю, что «МЮ» обязан играть на более высоком уровне, чем такой соперник. Реакция на эту игру показывает, как низко мы пали за эти четыре года. И по результатам, и по амбициям.
RedSky
Супер, кто бы мог подумать, что вся футбольная супердержава обсуждает матч МЮ - Rostov ( рука дрогнула по-русски написать). А ещё также обсуждали в Мюнхене, Амстердаме, Праге, Андерлехте.... Волшебно!