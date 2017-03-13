Сенсация «Барселоны», «МЮ» в Ростове, скандалы с судьями и Верратти. Главные материалы недели на «Бомбардире»

«Ростов», «Терек» и другие худшие команды в истории чемпионата России

«Томь» проводит максимально отвратительный сезон: денег нет, в составе неизвестные юниоры, а количество очков пока перебивает антирекорд Премьер-лиги. Глядя на это безобразие, Никита Щербаков вспомнил истории других команд чемпионата России, которые выглядели ужасно даже на фоне аутсайдеров.

«Роддомам через девять месяцев надо будет нанять много акушерок». Как мир отреагировал на камбэк «Барсы»

Главная тема недели (или месяца) − супермегарезультат матча «Барселоны» и «ПСЖ», о котором гудят более-менее все спортивные и не только СМИ планеты. Кто-то восхищается, кто-то объясняет, почему восхищаться нельзя, кто-то рассказывает истории Луиса Энрике или автора победного гола Серхи Роберто. Той ночью в рабочих чатах «Бомбардира» тоже было жарко, поэтому утром мы просто собрали свежие реакции на матч, который мир не забудет уже никогда.

«Вы – кучка сумасшедших глупцов». Кто тянет «Валенсию» на дно

Три года назад «Валенсию» купил сингапурец Питер Лим, и с тех пор дела у команды идут все хуже. Виталий Ошовский разобрался, кто и как разрывает сильный когда-то клуб на части. Там и сам президент, и его дочь, которая − вот же совпадение! − работает пресс-атташе, и агент Жорже Мендеш. Очень грустная, но интересная история.

Я видел матч «Реала» и «Наполи» на стадионе. Как проходит Лига чемпионов в Мадриде

Наш редактор Михаил Морозов недавно ездил в Испанию и попал там на матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Наполи». Перед ответной игрой этих команд он рассказал о своих впечатлениях. Сколько стоят билеты, как болеют местные фанаты и почему итальянцы неудержимо материли Альваро Морату.

«Не собираюсь подражать Роналду». Незаметный герой «Манчестер Юнайтед», которого обожает Моуринью

Вы могли не заметить, но Антонио Валенсия зажигает в «Манчестер Юнайтед» уже восемь лет. Николай Живоглядов разобрался, почему тихого парня так любил Алекс Фергюсон, а сейчас так ценит Жозе Моуринью. Кстати, сам Валенсия не такой примерный, как кажется − однажды он попал в секс-скандал с одной медсестрой. А еще внутри текста смешная история о том, как эквадорец перепутал зубную пасту и спагетти.

«Момент, ради которого родился Гранат». Репортаж «Бомбардира» из Ростова

«Манчестер Юнайтед» приехал в Ростов, и это было очень здорово для всех − даже для Жозе Моуринью, который в пух и прах раскритиковал газон стадиона «Олимп-2». Ну и что − зато на этом газоне Тимофей Калачев отдал гениальную передачу под гол Бухарову, а «Ростов» сотворил очередной подвиг. Тимофей Яценко присутствовал на историческом матче и рассказал всем нам, как все выглядело изнутри.

«Матч напоминал оргию в болоте». Реакция фанатов «МЮ» на игру с «Ростовом»

«Ростовчане играют, как команда бандитов. Наряду с состоянием поля, это наглядное свидетельство того, что их игровой план – выбить из равновесия физически», − эти и другие комментарии оставляли на форумах английские фанаты «МЮ» после матча. Собрали все в один пост, в котором можно наглядно оценить, как относятся к главной русской команде года в Европе.

«Эмери – тренеришка». О чем писали в твиттер на этой неделе

Нам (и вам, судя по просмотрам) так понравилось собирать разные реакции на события, что мы запустили новую рубрику, где появляются самые яркие твиты недели. В основном это юмор или эмоции. Посмотрите, например, как экспрессивно Контантин Генич комментировал «Барсу» − «ПСЖ». А еще шутка про Моуринью и Белоруссию просто отличнейшая.

Верратти перед игрой с «Барселоной» тусовался в ночном клубе? Что надо знать о скандале в «ПСЖ»

Очередь на казни «ПСЖ» открыта и внезапно начинается она с Марко Верратти. Появилась информация, что перед тем самым матчем итальянец (вместе с Матюиди) тусовался в ночном клубе и завалил режим. У этой истории много дополнительных важных моментов, а во Франции вокруг нее уже прилично запылало.

«Видел, что он немного не в себе». Почему «Урал» снова подозревают в договорняке

Чемпионат России бьет все рекорды − за один тур в нем бабахнуло сразу два скандала. Первый опять связан с «Уралом» и опять с договорным характером матча. На этот раз подозревается голкипер Николай Заболотный. Короче, читайте и смотрите сами. Внутри материала есть опрос, где можно высказать мнение.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

Второй скандал − из-за двух незасчитанных голов «Зенита» в Перми. Питерцы проиграли, Артем Дзюба и многие другие красноречиво возмутились, в комментариях к материалу невероятный пожар мнений. А «Спартак» тем временем оторвался уже на восемь очков.

Чемпионат Мексики приостановили из-за протеста судей. Что случилось?

На десерт − странная ситуация из чемпионата Мексики. Там судьи устроили забастовку из-за притеснений со стороны игроков. В результате турнир остановлен, а руководство обсуждает введение в экипировку судей перцовых баллончиков. Невероятное бывает не только в России.