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    «Эмери – тренеришка». О чем писали в твиттер на этой неделе


    3.6
    Голосов: 22
    10.03.2017 14:30
    Во время горячих еврокубковых матчей все теряют голову и строчат эмоциональные твиты, в том числе известные эксперты и комментаторы (и не только они!). А мы собираем все это в нашей новой рубрике.

    Реакция Александра Шмурнова на поражение «ПСЖ» от «Барселоны»:

    Георгий Черданцев снова ошибся с прогнозом:

    А его коллега Константин Генич был в настоящем шоке от произошедшего на «Камп Ноу»:

    Над «ПСЖ» и Эмери сейчас смеются все, обыгрывая всевозможные темы, в том числе – оскароносную:

    Или – тему из Гриффинов:

    Есть свежие шутки над Эмери, а есть то, что вечно:

    Паблик «ВГИК» не преминул подшутить над забавным скриншотом с Сергеем Галицким:

    Вдогонку к нашумевшему расследованию Навального. Не поспоришь:

    Юрия Дудя уносит все дальше в сторону от спорта – сначала интервью с рэперами, а теперь «Вечерний Ургант» и Борис Пастернак:

    Над позорным вылетом «Арсенала» тоже глумились. Например, вот так:

    Или вот так:

    Напоследок – забавная версия того, что Моуринью сказал Калачеву:

    «Матч напоминал оргию в болоте». Реакция фанатов «МЮ» на игру с «Ростовом»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Futbol Europa
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 22
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 9 октября 2018, 15:57

      Какая трагедия ? Вообще пофигу

      0
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      Рейтинг: +48

      джексон102 25 августа 2018, 09:23

      Я просто не понимаю что все до него докопались? По мне отличный тренер

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 26 июня 2018, 08:46

      jabutnm

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 3 ноября 2017, 10:45

      ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +237

      Евгений Лесников 18 октября 2017, 13:07

      Этой"новости" уже целый месяц...уважаемое издание хватит позорить этой "новостью" свое авторитетное имя. Эмери -великий тренер !

      0
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      Рейтинг: +12

      ac Ruslan 20 мая 2017, 23:25

      Мдаааа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      avera 13 мая 2017, 12:29

      А шмурновы и геничи борзописцы!

      2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 28 апреля 2017, 07:19

      Норм

      0
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      Рейтинг: +53

      GARIK-Al 6 апреля 2017, 07:58

      Генич бухой просто смотрел.

      2
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      Рейтинг: +183

      artydoc > GARIK-Al 23 апреля 2017, 10:19

      Согласен!

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 10 марта 2017, 15:29

      Отличная шутка была от Баварии, когда Видаль праздновал 10 мяч в ворота Арса, баварцы выдали твит: который час? Не подскажите)))

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