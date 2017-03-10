«Эмери – тренеришка». О чем писали в твиттер на этой неделе

Реакция Александра Шмурнова на поражение «ПСЖ» от «Барселоны»:
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— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 8 марта 2017 г.
Георгий Черданцев снова ошибся с прогнозом:
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— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 7 марта 2017 г.
А его коллега Константин Генич был в настоящем шоке от произошедшего на «Камп Ноу»:
Над «ПСЖ» и Эмери сейчас смеются все, обыгрывая всевозможные темы, в том числе – оскароносную:
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— Bleacher Report UK (@br_uk) 9 марта 2017 г.
Или – тему из Гриффинов:
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— The Unbald (@solaorims) 8 марта 2017 г.
Есть свежие шутки над Эмери, а есть то, что вечно:
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— Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) 4 марта 2017 г.
Паблик «ВГИК» не преминул подшутить над забавным скриншотом с Сергеем Галицким:
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— #ВГИК (@vgikofficial) 5 марта 2017 г.
Вдогонку к нашумевшему расследованию Навального. Не поспоришь:
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— Sasha Che (@osnvnb) 3 марта 2017 г.
Юрия Дудя уносит все дальше в сторону от спорта – сначала интервью с рэперами, а теперь «Вечерний Ургант» и Борис Пастернак:
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— Юрий Дудь (@yurydud) 9 марта 2017 г.
Над позорным вылетом «Арсенала» тоже глумились. Например, вот так:
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— SPORF (@Sporf) 8 марта 2017 г.
Или вот так:
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— Bleacher Report UK (@br_uk) 8 марта 2017 г.
Напоследок – забавная версия того, что Моуринью сказал Калачеву:
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— Pavel Puchkov (@notes046) March 9, 2017
«Матч напоминал оргию в болоте». Реакция фанатов «МЮ» на игру с «Ростовом»