«Эмери – тренеришка». О чем писали в твиттер на этой неделе

Во время горячих еврокубковых матчей все теряют голову и строчат эмоциональные твиты, в том числе известные эксперты и комментаторы (и не только они!). А мы собираем все это в нашей новой рубрике.

Реакция Александра Шмурнова на поражение «ПСЖ» от «Барселоны»:

twit text — Александр Шмурнов (@AShmurnov) 8 марта 2017 г.

Георгий Черданцев снова ошибся с прогнозом:

twit text — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 7 марта 2017 г.

А его коллега Константин Генич был в настоящем шоке от произошедшего на «Камп Ноу»:

Над «ПСЖ» и Эмери сейчас смеются все, обыгрывая всевозможные темы, в том числе – оскароносную:

twit text — Bleacher Report UK (@br_uk) 9 марта 2017 г.

Или – тему из Гриффинов:

twit text — The Unbald (@solaorims) 8 марта 2017 г.

Есть свежие шутки над Эмери, а есть то, что вечно:

twit text — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) 4 марта 2017 г.

Паблик «ВГИК» не преминул подшутить над забавным скриншотом с Сергеем Галицким:

twit text — #ВГИК (@vgikofficial) 5 марта 2017 г.

Вдогонку к нашумевшему расследованию Навального. Не поспоришь:

twit text — Sasha Che (@osnvnb) 3 марта 2017 г.

Юрия Дудя уносит все дальше в сторону от спорта – сначала интервью с рэперами, а теперь «Вечерний Ургант» и Борис Пастернак:

twit text — Юрий Дудь (@yurydud) 9 марта 2017 г.

Над позорным вылетом «Арсенала» тоже глумились. Например, вот так:

twit text — SPORF (@Sporf) 8 марта 2017 г.

Или вот так:

twit text — Bleacher Report UK (@br_uk) 8 марта 2017 г.

Напоследок – забавная версия того, что Моуринью сказал Калачеву:

twit text — Pavel Puchkov (@notes046) March 9, 2017

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