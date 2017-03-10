«Эмери – тренеришка». О чем писали в твиттер на этой неделе

Реакция Александра Шмурнова на поражение «ПСЖ» от «Барселоны»:
Георгий Черданцев снова ошибся с прогнозом:
А его коллега Константин Генич был в настоящем шоке от произошедшего на «Камп Ноу»:
Над «ПСЖ» и Эмери сейчас смеются все, обыгрывая всевозможные темы, в том числе – оскароносную:
Или – тему из Гриффинов:
Есть свежие шутки над Эмери, а есть то, что вечно:
Паблик «ВГИК» не преминул подшутить над забавным скриншотом с Сергеем Галицким:
Вдогонку к нашумевшему расследованию Навального. Не поспоришь:
Юрия Дудя уносит все дальше в сторону от спорта – сначала интервью с рэперами, а теперь «Вечерний Ургант» и Борис Пастернак:
Над позорным вылетом «Арсенала» тоже глумились. Например, вот так:
Или вот так:
Напоследок – забавная версия того, что Моуринью сказал Калачеву:
«Матч напоминал оргию в болоте». Реакция фанатов «МЮ» на игру с «Ростовом»