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  • «Эмери – тренеришка». О чем писали в твиттер на этой неделе

«Эмери – тренеришка». О чем писали в твиттер на этой неделе

Реакция Александра Шмурнова на поражение «ПСЖ» от «Барселоны»:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Георгий Черданцев снова ошибся с прогнозом:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А его коллега Константин Генич был в настоящем шоке от произошедшего на «Камп Ноу»:

Над «ПСЖ» и Эмери сейчас смеются все, обыгрывая всевозможные темы, в том числе – оскароносную:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Или – тему из Гриффинов:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Есть свежие шутки над Эмери, а есть то, что вечно:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Паблик «ВГИК» не преминул подшутить над забавным скриншотом с Сергеем Галицким:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Вдогонку к нашумевшему расследованию Навального. Не поспоришь:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Юрия Дудя уносит все дальше в сторону от спорта – сначала интервью с рэперами, а теперь «Вечерний Ургант» и Борис Пастернак:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Над позорным вылетом «Арсенала» тоже глумились. Например, вот так:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Или вот так:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Напоследок – забавная версия того, что Моуринью сказал Калачеву:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Барселона ПСЖ Эмери Унаи
Комментарии (11)
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forward33
1489148961
Отличная шутка была от Баварии, когда Видаль праздновал 10 мяч в ворота Арса, баварцы выдали твит: который час? Не подскажите)))
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GARIK-Al
1491454691
Генич бухой просто смотрел.
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Михаил Шевченко
1493353140
Норм
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avera
1494667760
А шмурновы и геничи борзописцы!
Ответить
ac Ruslan
1495311910
Мдаааа
Ответить
Евгений Лесников
1508321244
Этой"новости" уже целый месяц...уважаемое издание хватит позорить этой "новостью" свое авторитетное имя. Эмери -великий тренер !
Ответить
Михаил Шевченко
1509695151
...
Ответить
bumer_moscow
1529992018
jabutnm
Ответить
джексон102
1535178224
Я просто не понимаю что все до него докопались? По мне отличный тренер
Ответить
Ден 781
1539089842
Какая трагедия ? Вообще пофигу
Ответить
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