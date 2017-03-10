«Эмери – тренеришка». О чем писали в твиттер на этой неделе

Реакция Александра Шмурнова на поражение «ПСЖ» от «Барселоны»:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Георгий Черданцев снова ошибся с прогнозом:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А его коллега Константин Генич был в настоящем шоке от произошедшего на «Камп Ноу»:

Над «ПСЖ» и Эмери сейчас смеются все, обыгрывая всевозможные темы, в том числе – оскароносную:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Или – тему из Гриффинов:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Есть свежие шутки над Эмери, а есть то, что вечно:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Паблик «ВГИК» не преминул подшутить над забавным скриншотом с Сергеем Галицким:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Вдогонку к нашумевшему расследованию Навального. Не поспоришь:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Юрия Дудя уносит все дальше в сторону от спорта – сначала интервью с рэперами, а теперь «Вечерний Ургант» и Борис Пастернак:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Над позорным вылетом «Арсенала» тоже глумились. Например, вот так:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Или вот так:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Напоследок – забавная версия того, что Моуринью сказал Калачеву:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Матч напоминал оргию в болоте». Реакция фанатов «МЮ» на игру с «Ростовом»