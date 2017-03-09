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    «Матч напоминал оргию в болоте». Реакция фанатов «МЮ» на игру с «Ростовом»


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    Голосов: 8
    09.03.2017 23:55
    Жалобы на поле, радость от результата и недовольство симуляциями игроков «Ростова» – в подборке мнений болельщиков «МЮ» с популярного форума RedCafe.

    Поле смотрится не так уж плохо, ожидал худшего, судя по репортажам.

    ManUchosenbosslvg

    Господи, в любительских лигах Англии поля есть куда лучше, чем у «Ростова». Как УЕФА позволяет играть на нем профессиональному клубу?

    PogbaUnited

    Поле? Да это же ферма.

    Ban

    «Ростов» пересмотрел матчи с «Барсой»? Что за неженки? Любой контакт, и они уже на земле.

    Irrational.

    Что это вообще за вид спорта я сейчас смотрю?

    Minimalist

    Комментаторы утомили жаловаться на поле. «Барселону» сюда привезите.

    VanGaalyTime

    У них команда «бей-беги». Должны громить их дома.

    Red Dreams

    Вопрос: если бы вы хотели купить одного игрока «Ростова», кто бы это был?

    MadMike

    Тот лысоватый.

    Ban

    Кто-нибудь, кто хотя бы не ныряет.

    KN5

    Самая плюшевая русская команда из тех, что я видел.

    crossy1686

    Их даже тренирует русский Тони Пулис.

    R.N7

    А я не могу понять, как такой неатлетичный и вообще обделенный какой-либо мускулатурой игрок как Блинд – вообще оказался в футболе.

    Celestiale

    Вот мы и пропустили, нам теперь нужны три новых защитника. Короче, давайте не проиграем тут, и черт с ним.

    Scarecrow

    Тоже согласен на 1:1. Запас: гол на чужом поле и 90 минут на нормальном газоне.

    septic

    Ну что, теперь мы даже с «Ростовом» испытываем проблемы?

    Janson

    Поглядел гол «Ростова». Уважение им за отличный розыгрыш и завершение.

    ken11

    Судья собирается свистеть каждый раз, как их игроки грохаются на задницу, потеряв мяч?

    SqueakyWeasel

    У них даже форма игровая будто с 1991 года.

    Mockney

    «Ростову» нужно стыдиться самих себя. За столь неспортивное поведение. И у них еще и побольше шансов забить, чем у нас. Как мы докатились до этого?

    Жалко смотреть на их второго номера (Калачев – прим.ред.)

    Irrational.

    Не понимаю этих стонов по поводу поля. Вы б видели те газоны, на которых мы рубимся в Лондонской любительской лиге. Это просто грязевые ванны! А это все-таки игроки топ-уровня, они должны играть на чем угодно.

    RedTillI'mDead

    Ростовчане играют, как команда бандитов. Наряду с состоянием поля, это наглядное свидетельство того, что их игровой план – выбить из равновесия физически. Абсолютно «неэтичная» команда. Теперь ясно, почему в старте начал Феллайни.

    Treble_Winning

    «Сток Сити» бы 5:0 победил.

    Scholesgoals

    Пусть все закончится вничью и я буду более чем счастлив. Ужасное судейство, кошмарное поле.

    Hammerfell

    Эта игра похожа на оргию в болоте, когда у всех повязки на глазах, а руки нельзя задействовать вообще.

    Annihilate Now!

    Как будто вернулся в 80-е.

    moses

    Русские фанаты странные. Будто 10 тысяч человек кричат совсем разное.

    Woodzy

    Требую вернуть мне обратно выброшенные из жизни два часа жизни на вот это.

    pseudo_canadian

    Очень хороший результат. На ОТ проблем не будет.

    togg

    Надеюсь, туда больше не вернемся, на этот пустырь с отстойным стадионом.

    tomaldinho1

    1:1 до игры меня б устроило. Но когда забиваешь, а потом пропускаешь – эмоции не те. А дома мы их уничтожим.

    Hugh Jass

    А что вы ожидали-то? Тяжелая еврокубковая выездная игра на плохом поле против команды с отличной домашней статистикой. Я такого и ждал. И результатом доволен.

    pauldyson1uk

    На таком поле все это смотрелось как матч между школьными командами. Представьте, как 11-летние парни носятся по гравийному полю, бегут просто в свободные зоны и надеются скорее уйти на перерыв.

    Grunge

    1:1 в Восточной Европе – отличный результат. Так же, как и худшее место для игры в футбол.

    Classical Mechanic

    Видеообзор матча «Ростов» – «МЮ»

    «Ростов» – он же из Москвы, да?». Как болельщики «МЮ» реагировали на жеребьевку Лиги Европы

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, YouTube
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 13 марта 2017, 08:28

      Падать мы у европейцев научились и это хорошо, плачте по этому поводу сколько угодно. Поле убитое как для одних так и для других, что поделаешь,какое есть. На лёгкую игру дома не надейтесь. Вы не Челси и не Ман. Сити. иначе играли б в лиге чемпионов.

      -1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 11 марта 2017, 08:43

      Мутко что за поле? А ребятам удачи в Англии!!!

      -1
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa > VeniaminS 13 марта 2017, 18:10

      А Мутко-то здесь причем, давай сюда и Путина

      0
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      Рейтинг: +32

      umarjon1935 11 марта 2017, 05:34

      Что поделаешь, придется играть и на таких полях

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 10 марта 2017, 23:35

      Нытики и бабы с туманного клочка земли !!! Неблагодарные свиньи ! Очень жаль что к ним так хорошо отнеслись !!! Как быдто Ростов играл на идеалтном газоне а они в болоте!!! Поле огород для всех точно так же как и мячь круглый для всех !!!

      -1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 10 марта 2017, 20:47

      Ростов красавчики, конечно. не было знаменитого "генерала Мороза", теперь англичане считают , что за Ростов сыграло поле.. но ни поле , ни что либо еще не умаляет их достижения..могли и выиграть.. хотя поле и правда ужасное... показалось даже , что МЮ не хотел высокие скорости здесь включать.. надеятся на домашний матч..

      сейчас брызгать слюной и чтото кому то доказывать рано- все будет видно после манчестерского матча. уверен, ростов достойно сыграет.

      0
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      Рейтинг: +185

      Des79 10 марта 2017, 19:30

      Плохому танцору кое что всегда мешает!!!

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 10 марта 2017, 18:02

      будет стыдно когда на вашем хорошем поле ростов 1-1 сыграет.Вот тогда почитаем ваши английские коментарии.А в дополнительное выиграет

      1
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      Рейтинг: +800

      forward33 10 марта 2017, 15:33

      Да, то поле не то, то игроки падают, а то что каждый мелкий фол реф судил в сторону МЮ никто не вспомнил, да в конце отбивался, вроде ка великий МЮ)))

      3
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      Рейтинг: +76

      Lera_Sve 10 марта 2017, 13:16

      Боже, что за нытье
      К ним так с душой отнеслись, а они
      Диванные аналитики

      6
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    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 10 марта 2017, 11:55

      На протяжении последних лет игры МЮ - это вата и скукота. Чего они выёживаются? Теперь поле им помешало. Ох уж эти изнеженные балерины. И вообще, можно подумать в Англии МЮ феерит. На данный момент это команда средненького уровня, которую даже Маур вытащить из болота кризиса не может.

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