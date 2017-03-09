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    «Ростов» – он же из Москвы, да?». Как болельщики «МЮ» реагировали на жеребьевку Лиги Европы


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    Голосов: 20
    09.03.2017 15:40
    Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ростовом» в Лиге Европы. «Бомбардир» напоминает, как этот жребий обсуждали фанаты «МЮ» по всему миру с популярного форума RedCafe.

    Черт возьми, едем в Россию до матча с «Челси».

    Antisocial

    Дальняя дорога, но очень легкий жребий. Расстраиваться абсолютно нечему.

    lysglimt

    Русских не хотел, но уж ладно, учитывая пару «Лиона» с «Ромой»

    Igor Drefljak

    Черт, теперь в Россию, да еще и против команды, которая грохнула «Баварию».

    VanGaalEra

    Вообще, я хотел «Краснодар», у них отличный стадион, да и команда классная. А «Ростов» и сам закрытый, и там еще Бердыев, который бил Гвардиолу, а также «Баварию» и «Челси». А еще стадион и ужасное поле, плюс долгий полет.

    harms

    Один из худших вариантов. Последнее, что хотелось, так это ехать в Россию при столь серьезном графике.

    ottosec

    Жалуетесь на жребий? А на самом деле, лучше и быть не могло. Этих мы должны разбить и вторым составом.

    GrandJury

    Ну, вообще-то они «Баварию» обыграли в этом же сезоне.

    Baxter

    И получили 0:5 от нее же.

    Walters_19_MuFc

    «Ростов» – он же из Москвы, да?

    FC Ronaldo

    Ни «Сельта», ни «Лион» или «Рома», ни немцы. К сожалению, придется ехать в Россию, но соперник легкий, так что все отлично.

    KN5

    В парах есть команды и послабее, так что есть надежда на более легкие матчи в четвертьфиналах.

    Ixion

    Господи, это поездка в Россию, а не на Юпитер. Люди уже начинают бояться всего чего угодно.

    Peanut Butter

    У Юпитера домашняя статистика на порядок хуже.

    SteveJ

    На стадионе нет крыши? Тогда игроки не смогут укрыться от этих жутких сибирских ветров. Худший жребий века.

    Samid

    А еще тебя заставят есть этот borscht. Все намного хуже.

    Unmutual

    По крайней мере, они в южной части России. Не должно быть столь уж холодно.

    FreakyJim

    Да, там как в Лондоне, несмотря на зиму. На уровне 8-11 градусов, очень даже хорошо.

    The Red Thinker

    Ростов – в 2133 милях от Манчестера. Три часа лететь. Не так уж и плохо.

    Mihai

    Вообще, лететь туда 7 часов. 3 – это разница во времени.

    #07

    Вот насчет времени в самолете. Когда вам нужно лететь – вы проходите регистрацию, ждете, ждете, садитесь в самолет и снова ждете. Тут, что четыре часа, что два, какая разница, они там могут расслабиться, поспать, фильмы посмотреть и так далее. В эконом-классе с тремя детьми пусть полетают.

    Floyd

    Тем более, наш партнер – российский Аэрофлот, так что нормальный будет полет. Совсем не проблема.

    Full Member

    Уже играли с «Зарей» на выезде за три дня до матча с «Тоттенхэмом», и все было нормально.

    Zebs

    Совсем не худший вариант. В России победим 1:0 и размажем их 4:0 дома.

    Peanut Butter

    Очень сложным будет матч на выезде. Они очень компактно играют, и обыграть их у них дома очень тяжело, вспомните «Баварию». Нужно быть очень внимательными. Ну и, конечно, дальняя поездка в России – последнее, что нам нужно в столь плотном графике.

    Scorpy

    Может и не лучший жребий, касаемо поездки в Россию, но, по крайней мере, эта команда вполе проходима.

    siw2007

    Непростая команда. Я б предпочел начинать с ними дома, но в целом жаловаться не на что. Могли и на «Лион» с «Ромой» попасть.

    Jazz

    Совсем не кошмар, как тут выше расписывают. Температура в регионе – от 7 до 10 градусов, и будет только теплее, причем, по прогнозам даже до 15-20 градусов. Еще хорошо, что матч закончится на уровне 19.00, и мы полетим домой еще раньше.

    shahzadi

    Тут дело не только в дальней дороге. Они за два года проиграли лишь два матча дома. В мае 2015-го и потом «Атлетико» в ЛЧ. И «Баварию» обыграли. Похоже, не так уж все легко, как мы б хотели думать. Но матч у них будет как раз после первой игры в лиге с декабря. Надеемся, устанут.

    fREDhead

    Но притом в гостях вообще ничего не выиграли. И в Европе – только один матч. У «Андерлехта».

    thegregster

    Смеюсь с того, как люди реагируют на их домашнюю статистику. Так они и не играют с командами такого уровня, как у нас в лиге.

    AndyJ1985

    А мне нравится. Всегда люблю, когда играем с кем-то новым. Атмосфера должна быть что надо.

    Phil Jones 79

    Интересно, а как тогда мы собираемся играть в ЛЧ через два дня на третий и уже с командами вроде «Реала» и «Баварии»? Тут уже какая-то форумная одержимость усталостью игроков.

    thegregster

    Как низко мы пали, если уж самая низкорейтинговая команда турнира считается тяжелым жребием для «МЮ»? Да мы должны рвать их дома. Все будет хорошо.

    Cutch

    Не лучший вариант. Восточноевропейские команды, включая российские, всегда непросты, учитывая расстояние и их собственную непредсказуемость. Они побили «Баварию», хорошо смотрелись с «Атлетико» и также разбили 5:1 «Спарту» за два матча.

    MullerUtd

    Тут рассуждают про 0:0, но это будет плохой результат на выезде. Знаю, мы можем их обыграть дома, но стоит им забить на «Олд Траффорд», что совсем не видится невозможным, и мы вылетаем. 1:0 или 2:1 – вот это что надо. 2:0 вообще был бы отличным результатом.

    MullerUtd

    Смотрел множество их игр за последние два года из-за трех иранцев. Очень хорошая команда. Классная защита и два форварда с отличным взаимопониманием. Особенно Сердар Азмун, который, уверен, уедет летом в топ-клуб. И их «настоящий» тренер Бердыев, возможно, лучший в России. Он был чемпионом с «Рубином» пару лет назад, почти то же самое сделал с «Ростовом» в прошлом сезоне.

    Frasbul

    Я был впечатлен тем, как они размазали «Аякс». Но в августе у всех российских команд есть преимущество над западноевропейскими. Конечно, они хуже «Зенита», и не обладают классом, как «Рома», «Сельта», «Лион» или немцы, но уж лучше было играть с бельгийцами, да даже с «Бешикташем».

    SCP

    Ужасно. Я б предпочел сыграть с крутой командой – «Аяксом» или «Ромой», например.

    Dec9003

    Господи, почему все тут всегда такие пессимисты. Отличный жребий.

    Carlsen19

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ростов», Sky Sports, Goal
    Рейтинг: 4 Голосов: 20
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 9 марта 2017, 22:08

      коменты от болел МЮ прикольные.удачи Ростову.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 9 марта 2017, 19:36

      Поле не понравилось ему, ну тогда не играйте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      NoN141 9 марта 2017, 18:35

      Будет интересная игра.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 9 марта 2017, 17:48

      Это Ростов,а не Москва

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      kto eto 9 марта 2017, 16:42

      Рви Ростовушка, покажи футбол!На наших глазах рождается история... да поможет тебе Бикеич и его волшебные чётки. Надо, ну надо показать всю силу. Я думаю наши не подведут. Ждём...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Виталий 82 3 марта 2017, 11:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      МЮ пройдет Ростов. Кого вы обманываете? Сказки не будет!

      -5
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      ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Виталий 82 6 марта 2017, 05:08

      все возможно. Сначала никто не верил, что они пройдут в группу ЛЧ, потом никто не думал, что выиграют у Баварии дома, так что шансы есть, пусть и небольшие. У Бердыева наверняка есть особый план на игру, но этого может не хватить, т.к. соперник уже в курсе, что Ростов непростая команда, а значит, недооценки не будет. С другой стороны для топ-клубов АПЛ их лига всегда была важнее, чем Лига Европы, хотя опять же - МЮ очень нужны трофеи, и тут хоть и ЛЕ - но у них есть все шансы взять этот трофей. В общем, Ростов выложиться на 100%, уверен, а вот будет ли этого достаточно - зависит от настроя МЮ

      4
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      Рейтинг: +62

      NoN141 > Виталий 82 9 марта 2017, 18:35

      МЮ по разному каждый матч играет, это футбол.

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 1 марта 2017, 18:57

      Придушить Моура вместе со всем его "звездами", Ростов!
      А то "из Москвы", блин...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 28 февраля 2017, 10:03

      Англы жгут))

      2
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 27 февраля 2017, 23:30

      Моуринььо
      готовся
      ты будешь уволен!
      Ростов станет для тебя матерным словом.
      но не стсы
      тебя приютит Зенитушка
      там таких любьят!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 27 февраля 2017, 10:07

      Удачи Бердыеву.

      4
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