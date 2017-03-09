«Ростов» – он же из Москвы, да?». Как болельщики «МЮ» реагировали на жеребьевку Лиги Европы

Черт возьми, едем в Россию до матча с «Челси».

Antisocial

Дальняя дорога, но очень легкий жребий. Расстраиваться абсолютно нечему.

lysglimt

Русских не хотел, но уж ладно, учитывая пару «Лиона» с «Ромой»

Igor Drefljak

Черт, теперь в Россию, да еще и против команды, которая грохнула «Баварию».

VanGaalEra

Вообще, я хотел «Краснодар», у них отличный стадион, да и команда классная. А «Ростов» и сам закрытый, и там еще Бердыев, который бил Гвардиолу, а также «Баварию» и «Челси». А еще стадион и ужасное поле, плюс долгий полет.

harms

Один из худших вариантов. Последнее, что хотелось, так это ехать в Россию при столь серьезном графике.

ottosec

Жалуетесь на жребий? А на самом деле, лучше и быть не могло. Этих мы должны разбить и вторым составом.

GrandJury

Ну, вообще-то они «Баварию» обыграли в этом же сезоне.

Baxter

И получили 0:5 от нее же.

Walters_19_MuFc

«Ростов» – он же из Москвы, да?

FC Ronaldo

Ни «Сельта», ни «Лион» или «Рома», ни немцы. К сожалению, придется ехать в Россию, но соперник легкий, так что все отлично.

KN5

В парах есть команды и послабее, так что есть надежда на более легкие матчи в четвертьфиналах.

Ixion

Господи, это поездка в Россию, а не на Юпитер. Люди уже начинают бояться всего чего угодно.

Peanut Butter

У Юпитера домашняя статистика на порядок хуже.

SteveJ

На стадионе нет крыши? Тогда игроки не смогут укрыться от этих жутких сибирских ветров. Худший жребий века.

Samid

А еще тебя заставят есть этот borscht. Все намного хуже.

Unmutual

По крайней мере, они в южной части России. Не должно быть столь уж холодно.

FreakyJim

Да, там как в Лондоне, несмотря на зиму. На уровне 8-11 градусов, очень даже хорошо.

The Red Thinker

Ростов – в 2133 милях от Манчестера. Три часа лететь. Не так уж и плохо.

Mihai

Вообще, лететь туда 7 часов. 3 – это разница во времени.

#07

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Вот насчет времени в самолете. Когда вам нужно лететь – вы проходите регистрацию, ждете, ждете, садитесь в самолет и снова ждете. Тут, что четыре часа, что два, какая разница, они там могут расслабиться, поспать, фильмы посмотреть и так далее. В эконом-классе с тремя детьми пусть полетают.

Floyd

Тем более, наш партнер – российский Аэрофлот, так что нормальный будет полет. Совсем не проблема.

Full Member

Уже играли с «Зарей» на выезде за три дня до матча с «Тоттенхэмом», и все было нормально.

Zebs

Совсем не худший вариант. В России победим 1:0 и размажем их 4:0 дома.

Peanut Butter

Очень сложным будет матч на выезде. Они очень компактно играют, и обыграть их у них дома очень тяжело, вспомните «Баварию». Нужно быть очень внимательными. Ну и, конечно, дальняя поездка в России – последнее, что нам нужно в столь плотном графике.

Scorpy

Может и не лучший жребий, касаемо поездки в Россию, но, по крайней мере, эта команда вполе проходима.

siw2007

Непростая команда. Я б предпочел начинать с ними дома, но в целом жаловаться не на что. Могли и на «Лион» с «Ромой» попасть.

Jazz

Совсем не кошмар, как тут выше расписывают. Температура в регионе – от 7 до 10 градусов, и будет только теплее, причем, по прогнозам даже до 15-20 градусов. Еще хорошо, что матч закончится на уровне 19.00, и мы полетим домой еще раньше.

shahzadi

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Тут дело не только в дальней дороге. Они за два года проиграли лишь два матча дома. В мае 2015-го и потом «Атлетико» в ЛЧ. И «Баварию» обыграли. Похоже, не так уж все легко, как мы б хотели думать. Но матч у них будет как раз после первой игры в лиге с декабря. Надеемся, устанут.

fREDhead

Но притом в гостях вообще ничего не выиграли. И в Европе – только один матч. У «Андерлехта».

thegregster

Смеюсь с того, как люди реагируют на их домашнюю статистику. Так они и не играют с командами такого уровня, как у нас в лиге.

AndyJ1985

А мне нравится. Всегда люблю, когда играем с кем-то новым. Атмосфера должна быть что надо.

Phil Jones 79

Интересно, а как тогда мы собираемся играть в ЛЧ через два дня на третий и уже с командами вроде «Реала» и «Баварии»? Тут уже какая-то форумная одержимость усталостью игроков.

thegregster

Как низко мы пали, если уж самая низкорейтинговая команда турнира считается тяжелым жребием для «МЮ»? Да мы должны рвать их дома. Все будет хорошо.

Cutch

Не лучший вариант. Восточноевропейские команды, включая российские, всегда непросты, учитывая расстояние и их собственную непредсказуемость. Они побили «Баварию», хорошо смотрелись с «Атлетико» и также разбили 5:1 «Спарту» за два матча.

MullerUtd

Тут рассуждают про 0:0, но это будет плохой результат на выезде. Знаю, мы можем их обыграть дома, но стоит им забить на «Олд Траффорд», что совсем не видится невозможным, и мы вылетаем. 1:0 или 2:1 – вот это что надо. 2:0 вообще был бы отличным результатом.

MullerUtd

Смотрел множество их игр за последние два года из-за трех иранцев. Очень хорошая команда. Классная защита и два форварда с отличным взаимопониманием. Особенно Сердар Азмун, который, уверен, уедет летом в топ-клуб. И их «настоящий» тренер Бердыев, возможно, лучший в России. Он был чемпионом с «Рубином» пару лет назад, почти то же самое сделал с «Ростовом» в прошлом сезоне.

Frasbul

Я был впечатлен тем, как они размазали «Аякс». Но в августе у всех российских команд есть преимущество над западноевропейскими. Конечно, они хуже «Зенита», и не обладают классом, как «Рома», «Сельта», «Лион» или немцы, но уж лучше было играть с бельгийцами, да даже с «Бешикташем».

SCP

Ужасно. Я б предпочел сыграть с крутой командой – «Аяксом» или «Ромой», например.

Dec9003

Господи, почему все тут всегда такие пессимисты. Отличный жребий.

Carlsen19